اجرای نیات واقفان عاشورایی در قالب طرح سوگواره بصیرت عاشورایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی در نشست هماهنگی سوگواره بصیرت عاشورایی در سازمان اوقاف در جمع مدیران، مسئولان و روسای ادارات مختلف این سازمان با اشاره به اینکه عاشورا و قیام امام حسین(ع) خورشید تابناکی است که از برکات نور وجود آن امام همام همه خلایق بهره مند می شوند افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی بخشی از موقوفات محرم و عاشورایی در نظر دارد به منظور معرفت افزایی هر چه بیشتر آحاد مختلف مردم و رهروان آن حضرت با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و تبلیغی در قالب سوگواره بصیرت عاشورایی گام بردارد.

رئیس ستاد مرکزی سوگواره بصیرت عاشورایی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه شفاف سازی اجرای نیات و واقفان یکی از رویکردهای این سازمان در این ایام است تاکید کرد: اجرای نیات واقفان یکی از برنامه ها و رویکردهای جدی این سازمان در تقویت و افزایش اعتماد عمومی به فرهنگ وقف وتوسعه وقف های نوین در حوزه های مختلف است.

وی با تاکید بر ضرورت فعال شدن دبیرخانه سوگواره بصیرت عاشورایی در سازمان اوقاف افزود: به زودی کمیته های تخصصی ستاد سوگواره بصیرت عاشورایی در عرصه های مختلف: فرهنگی، قرآنی، آموزشی، روابط عمومی و تولید محتوا تشکیل و برای برنامه ریزی متنوع اقدام خواهند کرد.

وی ترویج فرهنگ وقف قرآن برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را در قالب اجرای این طرح ملی خواستار شد و افزود: یکی از فضاهایی فرهنگی و تبلیغی و رسانه ای که باید به طور جدی به آن توجه شود فضای مجازی است که باید مدیریت تولید و عرضه محتوا ی مناسب این ایام با رویکرد پاسخگویی به شبهات را در این فضا ی تاثیر گذار فراهم کرد.