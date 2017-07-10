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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف خبر داد؛

اجرای نیات واقفان عاشورایی در قالب طرح سوگواره بصیرت عاشورایی

اجرای نیات واقفان عاشورایی در قالب طرح سوگواره بصیرت عاشورایی

شرفخانی با بیان اینکه بیشترین اجرای نیات موقوفات در ایام محرم است از برنامه ریزی برای شفاف سازی بیشتر اجرای نیات واقفان عاشورایی در قالب طرح سوگواره بصیرت عاشورایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی در نشست هماهنگی سوگواره بصیرت عاشورایی در سازمان اوقاف در جمع مدیران، مسئولان و روسای ادارات مختلف این سازمان با اشاره به اینکه عاشورا و قیام امام حسین(ع) خورشید تابناکی است که از برکات نور وجود آن امام همام همه خلایق  بهره مند می شوند افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی  بخشی از موقوفات محرم و عاشورایی در نظر دارد به منظور معرفت افزایی هر چه بیشتر آحاد مختلف مردم و رهروان آن حضرت با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و تبلیغی در قالب سوگواره بصیرت عاشورایی گام بردارد.

رئیس ستاد مرکزی سوگواره  بصیرت عاشورایی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه شفاف سازی اجرای نیات و واقفان یکی از رویکردهای  این سازمان در این ایام است تاکید کرد: اجرای نیات واقفان یکی از برنامه ها و رویکردهای جدی این سازمان در تقویت و افزایش اعتماد عمومی به فرهنگ وقف  وتوسعه وقف های نوین در حوزه های مختلف  است.

وی با تاکید بر ضرورت فعال شدن دبیرخانه سوگواره بصیرت عاشورایی در سازمان اوقاف افزود: به زودی کمیته های تخصصی ستاد سوگواره بصیرت عاشورایی در عرصه های مختلف: فرهنگی، قرآنی، آموزشی، روابط عمومی و تولید  محتوا تشکیل و برای برنامه ریزی متنوع اقدام خواهند کرد.

وی ترویج فرهنگ وقف قرآن برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را در قالب  اجرای این  طرح  ملی خواستار شد و افزود: یکی از فضاهایی فرهنگی و تبلیغی و رسانه ای که باید به طور جدی به آن توجه شود فضای مجازی است که باید مدیریت تولید و عرضه محتوا ی مناسب این ایام با رویکرد پاسخگویی به شبهات  را در این فضا ی تاثیر گذار فراهم کرد.

کد مطلب 4026618

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