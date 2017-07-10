اولین خانواده شهید مبارزه بامواد مخدر در دشتی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح دوشنبه در دیدار با خانواده معظم شهید محمد طاهر احمدی اولین شهید مبارزه با مواد مخدر شهرستان دشتی با بیان اینکه مسئولیت ما در قبال شهدا سنگین است بر ضرورت توجه به خانواده معظم آنان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ادامه راه شهدا امری ضروری است، افزود: شهدای راه مبارزه با مواد مخدر برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور و آثار مخرب آن بر سلامت جوانان و خانواده ها جان خویش را نثار کردند و بی شک از اجر و قرب بالایی برخوردار هستند.

مهرجو خاطر نشان کرد: خانواده های معظم شهدا، بزرگترین سرمایه معنوی نظام و جامعه هستند و دیدار با آنان برای مسئولین موجب تجدید روحیه و افزایش انگیزه برای خدمت به مردم است.

وی بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: همه باید اهتمام جدی نسبت به رفع مسائل و مشکلات خانواده های معظم داشته باشند.