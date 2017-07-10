به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله مهدوی کنی در نظر دارد با هدف شناخت، تبیین و ترویج اندیشههای ایشان که به بیان رهبر معظم انقلاب همه جا و همه وقت در موضع یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و صریح انقلابی ظاهر شد، از دانشجویانی که اقدام به نگارش پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مرتبط با حوزههای مختلف فکری آن مرحوم مخصوصا در زمینه اندیشههای اقتصادی و حوزه اقتصاد اسلامی نمایند، حمایت مادی و معنوی به عمل آورد.
براساس این گزارش، میزان حمایت از دانشجو بر اساس قرارداد دوطرفه بین دفتر و دانشجو خواهد بود و پایاننامههایی مشمول حمایت مالی خواهند شد که علاوه بر تصویب در دانشگاه و دانشکده، به تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله مهدوی کنی رسیده باشند.
علاقهمندان رزومه و طرح پایاننامه خود را به نشانی mrmahdavi@isu.ac.ir ارسال کنند تا بعد از تأیید با آنها تماس برقرار شود.
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