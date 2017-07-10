به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی صبح دوشنبه در جلسه ای با حضور مدیر عامل شهرک خصوصی پتروشیمی لرستان و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در محل شرکت پتروشیمی لرستان اظهار داشت: ضمن بازدید از شرکت پتروشیمی جلسه ای پیرامون حل مشکلات مالیاتی و همچنین هزینه تغییر کاربری و ارائه بلوک بندی و فاز عملیاتی شهرک برای استقرار صنایع پایین دستی پتروشیمی برگزار شد.

وی گفت: با طراحی و آماده سازی فاز عملیاتی شهرک پتروشیمی واحدهای پایین دستی صنایع پتروشیمی به ویژه واحدهای رده ۷ محیط زیستی که اجازه استقرار در شهرک های عمومی را ندارند می توانند در شهرک پتروشیمی مستقر شوند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان افزود: احداث شهرک پتروشیمی لرستان موجب ارتباط و رونق صنایع پایین دستی این صنعت و ایجاد اشتغال واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خواهد شد.

رازانی یادآور شد: شرکت پتروشیمی لرستان در سال ۱۳۸۶ شروع به کار کرده و این واحد با تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین (HDPE) و سبک خطی (LLDPE)، یکی از بزرگترین واحدهای پلیمری در ایران محسوب می شود.