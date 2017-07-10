دهیاران بازوان اجرایی دولت در روستاها محسوب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی سعیدیان صبح دوشنبه در همایش تجلیل از دهیاران و گرامیداشت روز دهیار در سخنانی گفت: دهیاران نقش سازنده وتاثیر گذاری در رشد وتوسعه وآبادانی روستاها دارند و بازوان اجرایی دولت در روستاها محسوب می شوند.

وی افزود: توسعه متوازن تمامی بخش های کشور به عنوان برنامه راهبردی دولت تدبیر و امید محسوب می شود که با جدیت در حال پیگیری می باشد و دراین بین وظایف دهیاران به عنوان حلقه اتصال مردم و مسئولین شناسایی و پیگیری مسائل و مشکلات مردم روستا وانعکاس آن به دستگاه های حاکمیتی و اجرایی شهرستان می باشد.

سعیدیان با تاکید بر لزوم هوشیاری و حضور آگاهانه دهیاران در روستاها گفت: دهیاران باید موارد امنیتی روستاها را رصد کنند و با دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی شهرستان تعامل خوبی داشته باشند و در زمان وقوع حادثه با حضور به موقع در صدد رفع مشکلات مردم برآیند.

وی اظهار داشت: دهیاران باید اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را با توجه به منویات مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار دهند و شوراهای اسلامی نیز بر عملکرد دهیاران نظارت کافی داشته باشند.

سعیدیان ادامه داد: وظایف دهیاران نباید تنها در چارچوب مسائل عمرانی و اداری خلاصه شود بایستی برمسائل فرهنگی و اجتماعی روستاها نیز اهتمام ویژه داشته و در این عرصه نیز فعالیت کنند .

معاون سیاسی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین در پایان بر ایجاد همدلی و همفکری بین دهیاران و مسئولین تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد تعامل و هماهنگی و اتحاد در راستای دستیابی به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت تدبیرو امید گام برداریم و با تمام توان دراین مسیر حرکت کنیم.