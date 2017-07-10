برگزاری طرح نشاط معنوی در ۱۰ بقعه متبرکه جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول نیک سرشت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با شروع فصل تابستان امسال ۱۰ بقعه متبرکه شهرستان جهرم مجری طرح نشاط معنوی است، گفت: آستان مقدس امامزادگان حسین (ع)، فضل ابن موسی ابن جعفر (ع)، بی بی دو خواهران (س)، اسد الدهر (ع) و بقعه متبرکه شاه شهیدان مجری طرح نشاط معنوی در ایام تابستان است.

وی افزود: در اجری طرح نشاط معنوی، چهار مبلغ غیربومی، کودکان، جوانان و نوجوانان شرکت کننده در این طرح معنوی را آموزش می‌دهند.

حجت الاسلام نیک سرشت با اشاره به اینکه این طرح معنوی از ۱۰ تیرماه آغاز و تا ۳۱ مرداد ماه برگزار می‌شود، ادامه داد: کلاس‌های تفسیر و روخوانی قرآن کریم، ورزشی، هنری و برپایی اردوهای متنوع از جمله آموزش‌هایی است که در بقاع متبرکه با حضور مبلغین برپا می‌شود.

وی اظهار داشت: پاسخگویی به سؤالات مذهبی، شبهات دینی و برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم و دیگر برنامه‌های مذهبی و قرآنی در آستان مقدس امامزاده فضل ابن موسی ابن جعفر (ع)، بی بی دو خواهران (س) و بقعه متبرکه شاه شهیدان از جمله برنامه‌هایی است که با حضور مبلغین غیربومی در این بقاع متبرکه برگزار می‌شود.