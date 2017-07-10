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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان:

نرخ جدید کرایه های تاکسی های شهر کرمان در سال ۹۶ اعلام شد

نرخ جدید کرایه های تاکسی های شهر کرمان در سال ۹۶ اعلام شد

کرمان - مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان از اعلام نرخ کرایه های تاکسی های خطی و گردشی و نرخ کرایه آژانس های تاکسی تلفنی و پایانه های فرودگاه، ترمینال و راه آهن در سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تاکسیرانی کرمان، محمد مهدی نژاد با بیان اینکه هر ساله نرخ کرایه تاکسی افزایش پیدا می‌کند، گفت: مسیر تا مسیر این افزایش متفاوت است و همچنین این نرخ بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان بوده که پس از تصویب مصوبه برای اجرا به این سازمان ابلاغ می شود.

وی در پایان ضمن تشکر از زحمات رانندگان تاکسی از آنها خواست تا نسبت به اخذ کرایه جدید و رعایت قوانین و مقررات نهایت سعی و تلا ش خود را در جهت کسب رضایت شهروندان کرمانی به عمل آورند.

گفتنی است تلفن رسیدگی به شکایات ۳۳۳۴۲۲۱۴ و صندوق صوتی حراست سازمان تاکسیرانی ۳۳۳۵۲۷۷۴ و سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۷۹۸ است.

کد مطلب 4026633

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