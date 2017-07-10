نرخ جدید کرایه های تاکسی های شهر کرمان در سال ۹۶ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تاکسیرانی کرمان، محمد مهدی نژاد با بیان اینکه هر ساله نرخ کرایه تاکسی افزایش پیدا می‌کند، گفت: مسیر تا مسیر این افزایش متفاوت است و همچنین این نرخ بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان بوده که پس از تصویب مصوبه برای اجرا به این سازمان ابلاغ می شود.

وی در پایان ضمن تشکر از زحمات رانندگان تاکسی از آنها خواست تا نسبت به اخذ کرایه جدید و رعایت قوانین و مقررات نهایت سعی و تلا ش خود را در جهت کسب رضایت شهروندان کرمانی به عمل آورند.

گفتنی است تلفن رسیدگی به شکایات ۳۳۳۴۲۲۱۴ و صندوق صوتی حراست سازمان تاکسیرانی ۳۳۳۵۲۷۷۴ و سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۷۹۸ است.