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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

فرماندار ویژه جهرم تاکید کرد:

ضرورت ارائه راهکارهای نوین برای کاهش آسیب های اجتماعی

ضرورت ارائه راهکارهای نوین برای کاهش آسیب های اجتماعی

جهرم-فرماندار ویژه جهرم بر ضرورت ارائه راهکارهای نوین برای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: آموزش و ارائه راهکارهای نوین در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر است.

 به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان در سمینار «من، آگاهی، ازدواج» با اشاره به اینکه معتقدیم توسعه اجتماعی برای تامین نیازهای سلامت انسان و بالابردن سطح زندگی همه است، اظهارداشت: دولت به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازها نیست و مشارکت سمن ها و سازمانهای غیر دولتی امری ضروری است.

وی بر ضرورت ارائه راهکارهای نوین برای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و افزود: آموزش و ارائه راهکارهای نوین در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر است.

نماینده عالی در شهرستان جهرم اظهار داشت: این همایش ها و تشریح و تبیین عوامل آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای نویی می توانند نقش موثری در راستای کاهش آسیب داشته باشند.

 صحرائیان استفاده از اساتید مجرب برای آموزش ها را ضروری دانست و تاکید کرد: برگزاری این همایش ها و تداوم برنامه های آموزشی در صورت بهره مندی از همه ظرفیت ها در میزان آسیب های اجتماعی تهدید کننده خانواده و گروه های مختلف اجتماعی تاثیر گذار خواهد بود.

وی ادامه داد: گفتمان ها، همایش ها، دوره های آموزشی راهکارهایی به منظور پاسخگویی به سئولات و ابهامات اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان  است.

 صحرائیان عنوان کرد: جوانان در بحث ازدواج و تشکیل زندگی مشترک سوالاتی دارند که نمی خواهند و یا نمی توانند در محیط خانواده و یا دوستان مطرح کنند که برگزاری اینگونه سمینارها می تواند پاسخگوی برخی از سئوالات آنان در این حوزه ها باشد.

وی به نقش سمن ها در ارتقا سلامت جامعه اشاره و بیان داشت: موضوع آسیب های اجتماعی و روش های مقابله با آن از موضوعات با اهمیتی است که برای حل آن نیازمند همکاری مستقیم خانواده ها و متولیان امور اجتماعی و ذیربط در حل آسیب های اجتماعی است و سازمان ها و نهادهای مردمی، با افزایش روحیه و انگیزه مسئولیت پذیری در افراد جامعه، می توانند زمینه و بستر لازم را برای حضور مردم در تمام مراحل مربوط به تصمیم گیری و اجرای آن فراهم کنند.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم خاطرنشان کرد: یک فرصت خوب در شهرستان جهرم ایجاد شده تا جوان ها با تشکیل سمن طرح، برنامه و ابتکار عملی خود را ارائه دهند تا در حوزه های مختلف بتوانند به دولت کمک کنند و فرمانداری ویژه جهرم این آمادگی را دارد تا در جهت ارتقاء جایگاه سازمان هایی مردم نهاد حداکثر مساعدت لازم کند.

کد مطلب 4026636

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