به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان در سمینار «من، آگاهی، ازدواج» با اشاره به اینکه معتقدیم توسعه اجتماعی برای تامین نیازهای سلامت انسان و بالابردن سطح زندگی همه است، اظهارداشت: دولت به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازها نیست و مشارکت سمن ها و سازمانهای غیر دولتی امری ضروری است.

وی بر ضرورت ارائه راهکارهای نوین برای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و افزود: آموزش و ارائه راهکارهای نوین در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر است.

نماینده عالی در شهرستان جهرم اظهار داشت: این همایش ها و تشریح و تبیین عوامل آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای نویی می توانند نقش موثری در راستای کاهش آسیب داشته باشند.

صحرائیان استفاده از اساتید مجرب برای آموزش ها را ضروری دانست و تاکید کرد: برگزاری این همایش ها و تداوم برنامه های آموزشی در صورت بهره مندی از همه ظرفیت ها در میزان آسیب های اجتماعی تهدید کننده خانواده و گروه های مختلف اجتماعی تاثیر گذار خواهد بود.

وی ادامه داد: گفتمان ها، همایش ها، دوره های آموزشی راهکارهایی به منظور پاسخگویی به سئولات و ابهامات اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان است.

صحرائیان عنوان کرد: جوانان در بحث ازدواج و تشکیل زندگی مشترک سوالاتی دارند که نمی خواهند و یا نمی توانند در محیط خانواده و یا دوستان مطرح کنند که برگزاری اینگونه سمینارها می تواند پاسخگوی برخی از سئوالات آنان در این حوزه ها باشد.

وی به نقش سمن ها در ارتقا سلامت جامعه اشاره و بیان داشت: موضوع آسیب های اجتماعی و روش های مقابله با آن از موضوعات با اهمیتی است که برای حل آن نیازمند همکاری مستقیم خانواده ها و متولیان امور اجتماعی و ذیربط در حل آسیب های اجتماعی است و سازمان ها و نهادهای مردمی، با افزایش روحیه و انگیزه مسئولیت پذیری در افراد جامعه، می توانند زمینه و بستر لازم را برای حضور مردم در تمام مراحل مربوط به تصمیم گیری و اجرای آن فراهم کنند.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم خاطرنشان کرد: یک فرصت خوب در شهرستان جهرم ایجاد شده تا جوان ها با تشکیل سمن طرح، برنامه و ابتکار عملی خود را ارائه دهند تا در حوزه های مختلف بتوانند به دولت کمک کنند و فرمانداری ویژه جهرم این آمادگی را دارد تا در جهت ارتقاء جایگاه سازمان هایی مردم نهاد حداکثر مساعدت لازم کند.