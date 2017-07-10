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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

تورنمنت بین المللی علی‌اف؛

قهرمانی «فرانک چامیزو» در خاک روسیه/ آزادکاران برتر مشخص شدند

قهرمانی «فرانک چامیزو» در خاک روسیه/ آزادکاران برتر مشخص شدند

نفرات برتر رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام علی علی‌اف روسیه مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام علی علی اف روسیه روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه در جمهوری داغستان روسیه (کاسپیسک) برگزار شد.

اسامی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم : ۱- ماهیر امیراصلانوف (آذربایجان) ۲- عظمت توسکایف (روسیه) ۳- پرویز ابراگیموف (آذربایجان) و گیورگی ادیشراشویلی (آذربایجان)
۶۱ کیلوگرم : ۱- بخان گویگریف (روسیه) ۲- نریمان اسرافیل اف (روسیه) ۳- گادژی ماگومد علیف (روسیه) و گالیب علیف (آذربایجان)
۶۵ کیلوگرم : ۱- اباکار عباس گادژیف (روسیه) ۲- آقا حسین مططفی یف (آذربایجان) ۳- مرشد موتالیموف (روسیه) و ماگومد مسلم اف (آذربایجان)
۷۰ کیلوگرم : ۱- فرانک چامیزو (ایتالیا) ۲- ماگومد رسول گازی ماگمادوف (روسیه) ۳- مانداراخان گانزوریک (مغولستان) و رنات رمضانوف (روسیه)
۷۴ کیلوگرم : ۱- ماگومد خیزریف (روسیه) ۲- ماگومد موتالیبوف (روسیه) ۳- گادجی نبیف (روسیه) و ماگومد رمضانوف (روسیه)
۸۶ کیلوگرم :  ۱- علیخان دیشابرالیف (روسیه) ۲- الکساندر گوستیف (آذربایجان) ۳- تامرلاند احمداف (روسیه) و زائور ماکیف (روسیه)
۹۷ کیلوگرم : ۱- ارسلان بیک آلبروف (آذربایجان) ۲- یوری بلونوفسکی (روسیه) ۳- گئورگی کتویف (ارمنستان) و زین اله کربانوف (روسیه)
۱۲۵ کیلوگرم : ۱- آلن زاسیف (اوکراین) ۲- سوسلان کینچ چاگوف (روسیه) ۳- شامیل احمداف (روسیه) و دیتالی گولیف (روسیه)

کد مطلب 4026637

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