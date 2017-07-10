قهرمانی «فرانک چامیزو» در خاک روسیه/ آزادکاران برتر مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام علی علی اف روسیه روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه در جمهوری داغستان روسیه (کاسپیسک) برگزار شد.

اسامی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم : ۱- ماهیر امیراصلانوف (آذربایجان) ۲- عظمت توسکایف (روسیه) ۳- پرویز ابراگیموف (آذربایجان) و گیورگی ادیشراشویلی (آذربایجان)

۶۱ کیلوگرم : ۱- بخان گویگریف (روسیه) ۲- نریمان اسرافیل اف (روسیه) ۳- گادژی ماگومد علیف (روسیه) و گالیب علیف (آذربایجان)

۶۵ کیلوگرم : ۱- اباکار عباس گادژیف (روسیه) ۲- آقا حسین مططفی یف (آذربایجان) ۳- مرشد موتالیموف (روسیه) و ماگومد مسلم اف (آذربایجان)

۷۰ کیلوگرم : ۱- فرانک چامیزو (ایتالیا) ۲- ماگومد رسول گازی ماگمادوف (روسیه) ۳- مانداراخان گانزوریک (مغولستان) و رنات رمضانوف (روسیه)

۷۴ کیلوگرم : ۱- ماگومد خیزریف (روسیه) ۲- ماگومد موتالیبوف (روسیه) ۳- گادجی نبیف (روسیه) و ماگومد رمضانوف (روسیه)

۸۶ کیلوگرم : ۱- علیخان دیشابرالیف (روسیه) ۲- الکساندر گوستیف (آذربایجان) ۳- تامرلاند احمداف (روسیه) و زائور ماکیف (روسیه)

۹۷ کیلوگرم : ۱- ارسلان بیک آلبروف (آذربایجان) ۲- یوری بلونوفسکی (روسیه) ۳- گئورگی کتویف (ارمنستان) و زین اله کربانوف (روسیه)

۱۲۵ کیلوگرم : ۱- آلن زاسیف (اوکراین) ۲- سوسلان کینچ چاگوف (روسیه) ۳- شامیل احمداف (روسیه) و دیتالی گولیف (روسیه)