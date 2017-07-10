وضعیت امنیتی ایران بسیار مطلوب است/ قدردانی از هوشیاری مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در حاشیه اجلاس کارگروه عملیاتی پروژه کالکان که به منظور بررسی سازوکارهای مبارزه با تروریسم با حضور کشورهای مختلف دنیا در هتل هما برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران میزبان نشست کالکان بود. ۷۶ نفر از ۲۹ کشور مختلف جهان در این نشست حضور داشتند.

وی با بیان اینکه موضوع اصلی این نشست مقابله با تروریسم است، گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز پیشگام مبارزه با تروریسم‌هاست.

فرمانده ناجا گفت: در حال حاضر وضعیت امنیتی کشور خیلی خوب است و با هوشیاری مردم و دستگاه‌های نظامی و انتظامی، امنیت خیلی خوبی در کشور حاکم است که من از هوشیاری مردم قدردانی می‌کنم و امیدوارم که در آینده نیز شاهد بروز مشکلی نباشیم.

سردار اشتری در پاسخ به سؤالی دربارهٔ اینکه آیا پس از حوادث تهران مواردی از دستگیری تروریست‌ها و اعضای منتصب به داعش داشته‌ایم یا خیر، افزود: هم در مرزها و هم در شهرها عوامل ناجا، سپاه پاسداران، بسیج و… دستگیری‌های هوشمندانه‌ای داشته‌اند و من امیدوارم گروه‌های تروریستی که قصد دارند اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور انجام دهند از این اقدامات درس گرفته و از اقدام خود منصرف شوند.