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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳

در ماه مبارک رمضان امسال محقق شد؛

بوشهری ها بیش از ۸۱ میلیارد ریال در ماه مبارک رمضان کمک کردند

بوشهری ها بیش از ۸۱ میلیارد ریال در ماه مبارک رمضان کمک کردند

بوشهر - مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از کمک های بیش از ۸۱ میلیاردی مردم این استان در سر فصل های مختلف به نیازمندان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد لطفی با اشاره به فعالیت های این نهاد در ماه مبارک رمضان و جمع آوری کمک های نقدی و کالایی مردم در این ماه، گفت: در ایام پرفیض ماه مبارک رمضان، مجموعه کمیته امداد استان فعالیت های گسترده ای را با هدف جذب کمک های مردمی مورد نیاز خانواده های نیازمند انجام داده است.

وی با بیان اینکه کمک ها و مشارکت مردمی در سر فصل های مختلف بوده است، خاطر نشان کرد: اطعام نیازمندان و تامین سبد کالای آنان، جمع آوری کمک های نقدی و کالایی خیران، طرح اکرام ایتام و محسنین برای جذب حامی، سرکشی از خانواده های نیازمند، کمک به بیماران خاص و صعب العلاج، تامین جهیزیه نوعروسان تحت حمایت و جمع آوری فطریه و کفارات مردم، از عمده ترین فعالیت های امداد در ماه مبارک رمضان بوده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با تاکید بر اینکه بیشترین کمک ها در ماه مبارک رمضان از سوی مردم و خیرین به نیازمندان پرداخت می شود، خاطر نشان کرد: کل کمک های مردم بوشهر در بخش های مختلف از جمله؛ زکات و زکات فطریه و کفاره، اکرام ایتام، طرح های اطعام و افطاری، طرح رضوان، شفا، کوثر، همیان مولا و مفتاح الجنه، ۸۱ میلیارد و ۲۱۶ میلیون ریال بوده است.

کد مطلب 4026643

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