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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود؛

مدرسه تابستانی«تحکیم صلح ونفی افراطی گری و خشونت ورزی»

مدرسه تابستانی«تحکیم صلح ونفی افراطی گری و خشونت ورزی»

دومین مدرسه تابستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع «تحکیم صلح ونفی افراطی گری و خشونت ورزی» به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی و با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مدرسه تابستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع «تحکیم صلح ونفی افراطی گری و خشونت ورزی» به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی و با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار می شود.

در این مدرسه تابستانی اساتید برجسته ای همچون سید محمد امین قانعی راد،  سید محسن فاطمی، حجت الاسلام سید محمد علی ایازی و  محمد حسن ضیایی فر به ارائه مباحث خود همچون جامعه شناسی صلح، روانشناسی صلح، صلح در قرآن و صلح و خشونت از منظر موازین حقوق بشر خواهند پرداخت.

کلاسهای این مدرسه به صورت رایگان و با ارائه گواهی نامه معتبر از ۲۴  لغایت ۲۷ تیرماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به آدرس بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴ غربی) ، جنب ساختمان آ. اس . پ برگزار خواهد شد.

برنامه کامل این دوره در ذیل ارائه گردیده است و علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با شماره ۸۸۰۳۶۳۲۰ تماس حاصل نمایند.

 

کد مطلب 4026645
خداداد خادم

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