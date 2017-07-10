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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۸

وین: به وزیر اقتصاد ترکیه اجازه ورود به اتریش را نمی‌دهیم

وین: به وزیر اقتصاد ترکیه اجازه ورود به اتریش را نمی‌دهیم

وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که به وزیر اقتصاد ترکیه اجازه ورود به این کشور را نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سخنگوی وزارت خارجه اتریش امروز دوشنبه ۱۰ ژوئیه اعلام کرد که این کشور اجازه ورود به وزیر اقتصاد ترکیه برای شرکت در مراسم سالگرد کودتای نافرجام ترکیه در اتریش را نمی‌دهد.

سخنگوی وزیر خارجه اتریش روز دوشنبه ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) ضمن اعلام این خبر به رادیو ORF اتریش گفت که وزیر اقتصاد ترکیه قرار بوده برای شرکت در مراسم سالگرد کودتای نافرجام این کشور به اتریش سفر کند.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه اتریش این مراسم بسیار بزرگ بوده و حضور وزیر اقتصاد ترکیه در آن می‌تواند خطری برای نظم عمومی و امنیت اتریش باشد.

دولت هلند نیز روز جمعه ۷ ژوئیه در تصمیمی مشابه جلوی ورود معاون نخست‌ وزیر ترکیه به این کشور را گرفت. «طغرل تورکَش» قرار بود برای شرکت در مراسم سالگرد کودتای نافرجام ترکیه در جمع مهاجران ترک هلند سخنرانی کند.

در ماه های اخیر روابط ترکیه با کشورهای اتحادیه اروپا رو به سردی و حتی خصومت گذاشته است. آلمان نیز در جریان برگزاری رفراندوم در ترکیه اجازه سخنرانی به وزرای ترکیه در آلمان را نداد.

در حاشیه اجلاس جی‌۲۰ در هامبورگ نیز قرار بود رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در میان طرفدارانش سخنرانی کند که دولت آلمان این اجازه را به او نداد.

کد مطلب 4026646
عبدالحمید بیاتی

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