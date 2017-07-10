نظام دارویی کشور از افتخارات ملی است/پرهیز از تشویش اذهان عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پخش گفتگوی ویژه خبری هفته گذشته که با حضور دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر شیوا رئیس شورای رقابت و مهمانان تلفنی با عنوان «انحصار در تاسیس داروخانه» از شبکه دو سیما پخش شد، با توجه به اشکالات قابل توجهی که در این میزگرد مطرح و موجب اعتراض فعالان صنعت دارویی کشور شد، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اتحادیه واردکنندگان دارو، فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران و انجمن صادرکنندگان وتولیدکنندگان محصولات بیوتکنولوژی ایران با انتشار بیانیه‌ای نظرات کارشناسی خود را بیان کردند.

در این بیانیه عنوان شده است: صدا و سیمای جمهوری اسلامی که باید مظهر وحدت ملی و ترویج اخلاقیات و پرهیز از تشویش اذهان باشد نباید محلی برای طرح موضوعات فردی و حاکم کردن حاشیه بر متن باشد. چنانچه افرادی و یا مراجعی در خصوص فردی یا افرادی مطالبی و ابهاماتی دارند، مرجع رسیدگی، مراجع قضائی کشور هستند نه تریبون ها ی عمومی که در آن اولا به موضوعات بطور تخصصی پرداخته نمی شود، ثانیا امکان پاسخگویی عادلانه و منصفانه برای افراد مورد اتهام فراهم نیست.

کارشناسان خبره و مسئولان عالی نظام همواره اذعان داشته اند که نظام دارویی کشور از جمله افتخارات ملی از نظر علمی، فن آوری، صنعتی و امنیت ملی بوده و این صنعت در زمان جنگ و پس از آن منشاء خدمات ارزشمندی بوده است و آحاد جامعه در دسترسی به داروها کمترین دغدغه را داشته اند. متاسفانه در سال های اخیر حمایت های مقرراتی و مالی دولت از این صنعت ملی به حد لازم نبوده و یکی از چالش هایی که صنعت با آن مواجه بوده است تهدیدهای درونی و بیرونی آسیب رسان به این صنعت ملی بوده است. آنچه در میزگرد مورد نظر به آن پرداخته نشد بررسی مشکلات اساسی این صنعت و چگونگی رفع بحران هایی بود که صنعت ملی را با چالش هویتی مواجه ساخته است.

سندیکاهای فعال در حوزه دارو ضمن بیان مشکلات و مسائل مرتبط با حوزه خود با وزرای ذی ربط و همچنین نمایندگان مجلس و بطور خاص کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و گلایه از کم توجهی هایی که به این حوزه صورت گرفته و می گیرد، انتظار دارند که موضوعات این صنعت در فضایی کارشناسی مورد رسیدگی قرار گرفته و با طرح موضوعات خاص و پرهیز از ملتهب کردن فضا زمینه رسیدگی های منصفانه را فراهم و از ایجاد فضایی که در آن افراد و گروه ها به دنبال منافع فردی و گروهی خود باشند، پرهیز گردد.