حذف مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای ریلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نورالله بیرانوند با بیان اینکه شرکت راه آهن به عنوان شرکت حاکمیتی، یکی از استراتژی های اصلی خود را حداکثرسازی مشارکت بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل ریلی است، گفت: بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، کل عملیات بار و مسافر از طریق بخش‌خصوصی انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، ما تمام واگن‌های مسافری را به بخش‌خصوصی واگذار کردیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برنامه‌های راه‌آهن در طول سال‌های گذشته، برای توسعه فعالیت بخش‌خصوصی و افزایش سهم این بخش در حمل‌ و نقل ریلی گفت: در حال حاضر نیز برنامه‌هایی داریم تا سهم بخش‌خصوصی را در تامین ناوگان ریلی افزایش دهیم؛ به شرط آنکه بخش‌خصوصی این آمادگی را داشته باشد.

بیرانوند تصریح کرد: خوشبختانه راه آهن از نظر قانونی با خلاء مواجه نبوده و تمام توان خود را برای جذب بیشتر بخش خصوصی و مشارکت این بخش در بخش های ریلی به کار گرفته است.

وی اضافه کرد: یکی از مطالبات بخش خصوصی، اصلاحات قانونی است که با اقدامات در دست اجرای راه آهن، اصلاحات لازم و مورد نیاز در موارد قانونی صورت گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ و نقل راه‌آهن تاکید کرد: مشارکت بخش خصوصی در حوزه ریلی مستلزم حمایت های دولت و ایجاد بسترهای لازم است.

بیرانوند اظهار داشت: خوشبختانه بسترهای خصوصی این موضوعات فراهم است و با مالکیت‌هایی که در اختیار بخش‌خصوصی قرار داده‌ایم، در تلاشیم تا نظام مدیریت و بهره‌برداری را با همکاری بخش‌خصوصی به شکلی اصلاح کنیم که نقش‌آفرینی این بخش در راه‌آهن بیشتر شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ و نقل راه‌آهن عنوان کرد: در حال حاضر مشوق‌های زیادی برای بخش‌خصوصی در نظر گرفته شده است که در این میان، مشوق‌هایی همچون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که منافع آن به بخش‌خصوصی می‌رسد.

بیرانوند گفت: تضمین خرید خدمات نیز یکی دیگر از مشوق‌هایی است که برای سرمایه‌گذاری در راه‌آهن در نظر گرفته‌ایم، بر این اساس افرادی که در بخش زیربنایی راه‌آهن خدماتی را تولید می‌کنند و ظرفیت‌های جدیدی را در حوزه خطوط جدید و تجهیزات تخلیه و بارگیری ایجاد می‌کنند، خدمات آنها را تضمین خرید می‌دهیم تا سرمایه‌گذاری آنها تضمین شود.

وی ادامه داد: همچنین در این زمینه نوسانات نرخ ارز نیز تا بالای ۱۰ درصد تضمین می‌شود که همه اینها موجب امنیت در سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن همچنین تاکید کرد: راه‌آهن تلاش می‌کند برای تامین مالی داخلی و خارجی نیز، بخش‌خصوصی را گارانتی کند و تمام این مشوق‌ها برای تعمیق و گسترش فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه ریلی است.

بیرانوند با بیان اینکه رویکرد استراتژیک راه‌آهن برای افزایش سهم بخش‌خصوصی در صنعت ریلی است، گفت: این امر یک راهبرد بلندمدت اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به تشکیل لیزینگ ریلی، گفت: صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌ است که تشکیل این شرکت و تامین منابع آن برای تامین ناوگان بوده و شامل زیربنا نمی شود.

بیرانوند، یکی از اقدامات اصلی راه آهن را استفاده از ظرفیت بازار بورس اعلام کرد و گفت: تامین مالی از بازار سرمایه نسبت به سایر شقوق تامین مالی بیشتر است که امیدواریم با کمک و حمایت بورس و بازار سرمایه، توانمندی های بخش ریلی بیش از پیش توسعه یابد.

بیرانوند افزود: راه آهن ابزارهای خوبی برای ورود به بازار سرمایه دارد تا بتوانیم از این بازار برای توسعه خدمات ریلی استفاده کنیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن در پایان گفت: بر اساس برنامه توسعه راه آهن، شکاف عمیقی برای تامین سرمایه وجود دارد که این شکاف بایستی با حضور پررنگ بخش خصوصی و حمایت بازار سرمایه از بین برود.