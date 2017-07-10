به گزارش خبرگزاری مهر، نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی آنها که با نام «شانگهای» شناخته می‌شود، در تازه‌ترین ویرایش خود در سال ۲۰۱۷ نام ۱۲ دانشگاه ایرانی را منتشر کرده که روی‌هم‌رفته ۱۰۰ بار در زمره مؤسسه‌های برتر آمده است.

براساس این رتبه‌بندی که از سوی سامانه «نما» پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است، دانشگاه آزاد ۲۰ بار، دانشگاه تهران ۱۶ بار، دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف هر یک ۱۱ بار، دانشگاه علم و صنعت ۱۰ بار، دانشگاه تربیت مدرس ۹ بار، دانشگاه صنعتی اصفهان هشت بار، دانشگاه‌های فردوسی مشهد، تبریز، و علوم پزشکی تهران هر یک چهار بار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دو بار و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یک بار در فهرست مؤسسه‌های برتر در ۵۲ موضوع آمده‌اند.

گفتنی است، رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای» مؤسسه‌ها را در ۵۲ حوزۀ موضوعی (شش موضوع در علوم طبیعی، چهار موضوع در علوم زیستی، ۲۲ موضوع در مهندسی، شش موضوع در علوم پزشکی، و ۱۴ موضوع در علوم اجتماعی) بر پایۀ پنج سنجۀ گوناگون ارزیابی می‌کند.

مؤسسه‌هایی در این نظام ارزیابی شده‌اند که شمار انتشارات آنها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در پایگاه «اینسایت» که تحلیلگر داده‌های نمایه‌نامه «وب آو ساینس» است، از ۲۵ تا ۲۰۰ مقاله بسته به موضوع‌های گوناگون باشد.

همچنین شمار انتشارات، تأثیر استنادی نرمال‌ شده، جوایز اعضای هیئت علمی، نسبت همکاری‌های علمی جهانی، و شمار مقاله‌های یک مؤسسه در نشریه‌های برتر، پنج سنجه کلیدی با وزن‌های گوناگون در رتبه‌بندی «شانگهای» برای ارزیابی به کار می‌روند و داده‌های این نظام از دو پایگاه «اینسایت» و «وب آو ساینس» گردآوری می‌شوند.

روی‌هم‌رفته نام بیش از ۱۴۰۰ دانشگاه از ۸۰ کشور با ۱۴۴۰۰ تکرار در موضوع‌های گوناگون در این فهرست آمده‌است. هم‌چنین، نام دانشگاه‌های آمریکا ۳۸۵۷ بار با جایگاه نخست در ۳۲ موضوع تکرار شده و دانشگاه «هاروارد» با برتری در ۱۵ موضوع، بهترین عملکرد را داشته است.

نام دانشگاه‌های چین نیز ۱۶۵۲ بار تکرار شده و در هشت موضوع در جایگاه نخست هستند و نام دانشگاه‌های انگلستان نیز ۱۱۶۸ بار آمده است.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با پشتیبانی دبیرخانه شورای‌عالی عتف، با راه‌اندازی سامانه «نما» (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) نتایج نظام‌های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش می کند و گزارش‌هایی کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست‌گذاران می گذارد.