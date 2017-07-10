به گزارش خبرنگار مهر، رحیم افلاکی صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی همایش حجاب و عفاف به ضرورت تبیین ارزش‌های اسلامی و فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تأکید کرد.

وی افزود: اردبیل از دیرباز به عنوان دالارشاد و مهد تشیع شناخته شده و ضروری است در مناسبت‌های مختلف مضامین دینی و فرهنگی به عموم مردم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اردبیل با تأکید به اینکه همایش حجاب و عفاف فرصتی برای تشریح اهمیت حجاب و عفاف در جامعه اسلامی است، اضافه کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های فرهنگی به سهم خود در برگزاری هر چه بهینه این برنامه مشارکت کنند.

افلاکی همچنین به برگزاری همایش پیاده‌روی با موضوع حجاب و عفاف در پیرامون دریاچه شورابیل اشاره کرد و گفت: این همایش روز جمعه برگزار خواهد شد.

وی افزود: انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی و فضاسازی مناسبی برای این دو رویداد انجام شده و زمینه حضور پرشور شهروندان فراهم شود.