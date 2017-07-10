  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

معاون فرمانداری اردبیل:

همایش حجاب و عفاف در اردبیل برگزار می‌شود

همایش حجاب و عفاف در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل – معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اردبیل گفت: همایش حجاب و عفاف در روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه در محل منطقه نمونه گردشگری شورابیل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم افلاکی صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی همایش حجاب و عفاف به ضرورت تبیین ارزش‌های اسلامی و فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تأکید کرد.

وی افزود: اردبیل از دیرباز به عنوان دالارشاد و مهد تشیع شناخته شده و ضروری است در مناسبت‌های مختلف مضامین دینی و فرهنگی به عموم مردم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اردبیل با تأکید به اینکه همایش حجاب و عفاف فرصتی برای تشریح اهمیت حجاب و عفاف در جامعه اسلامی است، اضافه کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های فرهنگی به سهم خود در برگزاری هر چه بهینه این برنامه مشارکت کنند.

افلاکی همچنین به برگزاری همایش پیاده‌روی با موضوع حجاب و عفاف در پیرامون دریاچه شورابیل اشاره کرد و گفت: این همایش روز جمعه برگزار خواهد شد.

وی افزود: انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی و فضاسازی مناسبی برای این دو رویداد انجام شده و زمینه حضور پرشور شهروندان فراهم شود.

کد مطلب 4026662
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها