اتاق جراحی سیار ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بنیاد فرانسوی پزشکان بدون مرز یک اتاق جراحی سیار ساخته که در حقیقت یک تریلر است. این اتاق جراحی سیار MUST نام گرفته است.

آرنود برادینیر مدیر این پروژه می گوید: MUST یک بیمارستان سیار است که به عنوان اتاق عمل، اتاق ریکاوری ICU و اتاق استرلیزه از آن استفاده می شود. همچنین تمام ذخایر پزشکی و لوجستیک مورد نیاز برای یک هفته عملیات نیز هماره این بیمارستان حمل می شود.

این بیمارستان نخستین مرتبه در جنوب موصل استفاده شد.

آماده سازی و انجام عملیات در این بیمارستان فقط به سه ساعت زمان نیاز دارد.

قسمت اتاق عمل در جلوی این کاروان سیار قرار دارد اما درصورت وجود تهدید می توان آن را به عقب کاروان انتقال داد.

هریک از تریلرهای اتاق جراحی سیار حدود یک میلیون یورو هزینه دارد اما به حفظ جان هزاران نفر در مناطق جنگی کمک می کند.