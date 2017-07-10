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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹

اخبار کوتاه ورزشی؛

برد تیم فوتسال مدافعان حرم تاکستان در لیگ دو فوتسال کشور

برد تیم فوتسال مدافعان حرم تاکستان در لیگ دو فوتسال کشور

قزوین- تیم فوتسال مدافعان حرم تاکستان در لیگ دو فوتسال کشور، منصوری قرچک را از پیش رو برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات لیگ دو فوتسال کشور و در بازی هفته سیزدهم، تیم مدافعان حرم تاکستان برابر شهید منصوری قرچک به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری دست یابد.

این بازی در سالن امام خمینی تاکستان برگزار شد و تیم مدافعان حرم با این برد ۱۵ امتیازی شد و به مکان پنجم جدول صعود کرد.

بانوی استان به مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شد

از سوی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال بانوان، فاطمه اعتدادی از قزوین بعنوان بازیکن به مرحله جدید اردوی تدارکاتی  و آماده سازی تیم ملی فوتسال بزرگسالان دعوت شد.

تمرین ملی پوشان از امروز تا ۲۵ تیر در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار می شود.

ورزشکار قزوینی به اردوی تیم ملی‌ واترپلو زیر ۱۷ سال دعوت شد

امیر محمد چگینی از قزوین به اردوی تیم ملی واترپلوی زیر ۱۷ سال برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شد.

اردوی تیم ملی واترپلوی جوانان تا پایان شهریور ادامه دارد.

این اردو در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4026666

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