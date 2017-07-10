پرداخت ۱۸۳میلیاردتومان عوارض دهیاری ها و شهرداری های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پاک گهر صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: کاهش درآمدهای نفتی و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی از اولویت های اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله نیز بر جایگزینی درآمدهای مالیاتی به حای درآمدهای نفتی تاکید زیادی شده است.

پاک گهر مالیات را یکی از درآمدهای پایدار دولت دانست و گفت: همچنین مالیات باعث توسعه اقتصادی، توزیع مناسب ثروت و کاهش فاصله طبقاتی می شود.

وی با اشاره به عملکرد یک سال گذشته اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان کرد: طی این مدت بیش از دو هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال مالیات در استان وصول شده است.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: از این میزان هزار و ۵۵۴ میلیارد ریال مالیات مستقیم و ۷۴۷ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

وی اظهار کرد: از نیمه دوم سال ۸۷ تا پایان خرداد ماه سال جاری، بیش از ۱۸۳ میلیارد تومان عوارض از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده است.

پاک گهر از اعمل معافیت مناطق کمتر توسعه یافته به واحدهای تولیدی و معدنی خبر داد و گفت: اجرای پروژه طرح جامع مالیاتی از دیگر اقدامات سال گذشته بوده است.