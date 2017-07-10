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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹

دانشگاهیان ثبت نام عتبات را به روزهای آخر موکول نکنند

دانشگاهیان ثبت نام عتبات را به روزهای آخر موکول نکنند

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعلام کرد: ثبت نام هفدهمین دوره از عتبات ویژه دانشگاهیان سراسر کشور تا ۲۲ تیر ادامه دارد لذا علاقمندان نام نویسی را به لحظات آخر موکول نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، ثبت نام هفدهمین دوره از عتبات ویژه دانشگاهیان سراسر کشور از ۱۰ تیر در سایت لبیک به نشانیwww.labbayk.ir  آغاز شده و تا ۲۲ تیرماه ادامه خواهد داشت.

این ثبت نام شامل دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، دانشگاه های علمی – کاربردی، دانشگاه های نظامی و ... در سراسر کشور می شود.

اساتید دانشگاه‌ها، دختران مجرد، پسران دانشجو، متاهلین و کارمندان دانشگاه ها می توانند در عتبات دانشگاهیان ثبت نام کنند. سفرهای عتبات دانشگاهیان از لحاظ ویژگی های فرهنگی، آموزشی، برنامه های زیارتی، مالی و ... تفاوت هایی با کاروان های عادی دارد.

متقاضیان تا ۲۲ تیرماه برای ثبت نام در هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان فرصت دارند. علاقمندان در فرصت باقیمانده برای ثبت نام اقدام کنند و نام نویسی را به لحظات آخر موکول نکنند.

کد مطلب 4026669
زهرا سیفی

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