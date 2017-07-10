دانشگاهیان ثبت نام عتبات را به روزهای آخر موکول نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، ثبت نام هفدهمین دوره از عتبات ویژه دانشگاهیان سراسر کشور از ۱۰ تیر در سایت لبیک به نشانیwww.labbayk.ir آغاز شده و تا ۲۲ تیرماه ادامه خواهد داشت.

این ثبت نام شامل دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، دانشگاه های علمی – کاربردی، دانشگاه های نظامی و ... در سراسر کشور می شود.

اساتید دانشگاه‌ها، دختران مجرد، پسران دانشجو، متاهلین و کارمندان دانشگاه ها می توانند در عتبات دانشگاهیان ثبت نام کنند. سفرهای عتبات دانشگاهیان از لحاظ ویژگی های فرهنگی، آموزشی، برنامه های زیارتی، مالی و ... تفاوت هایی با کاروان های عادی دارد.

متقاضیان تا ۲۲ تیرماه برای ثبت نام در هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان فرصت دارند. علاقمندان در فرصت باقیمانده برای ثبت نام اقدام کنند و نام نویسی را به لحظات آخر موکول نکنند.