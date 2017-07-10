استقبال «قدری جمیل» از اعلام آتش بس در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس روسیه، قدری جمیل رئیس حزب اراده مردمی برای تغییر سوریه که از معارضان این کشور است تأکید کرد که آتش بس اعلام شده در جنوب غرب سوریه گفتگوهای ژنو درباره سوریه را به جریان خواهد انداخت که روز دوشنبه (امروز) از سر گرفته می شود.

وی ضمن تأکید بر اینکه این آتش بس تأثیر مثبتی بر دیگر مناطق سوریه خواهد داشت گفت: این توافق گام مهم و مثبتی بود و نقش بسزایی در حل بحران سوریه خواهد داشت.

جمیل اعلام کرد که استان درعا در چند ماه گذشته اوضاع بدی داشته که اعلام آتش بس در این منطقه می تواند تأثیر مثبتی داشته باشد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که از سر گیری گفتگوهای صلح سوریه در ژنو مثبت باشد و اعلام کرد که همه گروه های معارض سوری از جمله معارضان وابسته به ریاض در یک نشست مشترک حضور پیدا کرده اند و با وجود اینکه در بعضی موضوعات اختلاف نظر وجود دارد اما اصل گفتگو مفید بوده است.

وی تأکید کرد که معارضان به این نتیجه رسیده اند که باهم هماهنگی داشته باشند و گفتگو کنند تا به راهکاری برای حل بحران سوریه از جمله از طریق گفتگوهای ژنو دست پیدا کنند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار اخیری که در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ آلمان داشتند بر اعلام آتش بس در چند استان در جنوب غرب سوریه به توافق رسیدند.

این آتش بس از روز یکشنبه (دیروز) در استان های درعا، القنیطره و السویداء و بخش هایی از بلندی های جولان اشغالی آغاز شده است. این توافق خارج از چارچوب توافق های آستانه برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه است.