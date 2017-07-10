«شنیدن» به مرز ۱۵۰ اجرا رسید/ مقصد بعدی فرانسه، بلژیک و ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شنیدن» کاری از امیررضا کوهستانی اولین نمایش ایرانی اجرا شده در بخش اصلی فستیوال آوینیون صد و پنجاهمین اجرای خود را در تئاتر مستقل تهران تجربه خواهد کرد.

این نمایش در کشورهای سوییس، هلند، آلمان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، اتریش، یونان اجرا رفته است و در ادامه تورهای بین المللی گروه تئاتر مهر در فصل پاییز در کشورهای فرانسه و بلژیک و زمستان در پرتغال و ایتالیا به صحنه می رود.

الهام کردا، مهین صدری، مونا احمدی و آیناز آذرهوش در نمایش «شنیدن» ایفای نقش می کنند. از عوامل این اثر می توان به محمدرضا حسین زاده دستیار و برنامه ریز و مدیرتولید، آنکیدو دارش طراح صدا و موسیقی، علی شیرخدایی طراح ویدیو اشاره کرد.