اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک از ساعت ١٠ صبح امروز ١٩ تیر با ریاست محمدرضا داورزنی در سالن همایش های آکادمی ملی المپیک برگزار شد که در پایان زهرا اینچه درگاهی با ۲۴ رای به عنوان رئیس چهار سال آینده برگزیده شد.

در این رای گیری سیدمحمدشروین اسبقیان ۱۲ رای، کاظمی و نوظهوری هر کدام ۴ رای کسب کردند.

سیدمحمد شروین اسبقیان، زهرا اینچه درگاهی، رضا محمدکاظمی و حبیب نوظهوری چهارکاندیدای این انتخابات بودند.

محمدرضا داورزنی در ابتدای این مجمع در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر در خصوص فشار یکی از کاندیداها برای عکس گرفتن اعصای مجمع از آرا خود گفت: دوران عکس گرفتن از آرا گذشته است. رای اعصای مجمع مخفی است و مخفی خواهد بود و هیچکس از آن باخبر نخواهد شد. اگر این موضوع اثبات شود قطعا با آن برخورد خواهیم کرد چرا که توهین به خانواده ژیمناستیک است. اعضای مجمع با توجه به برنامه های کاندیداها رای بدهند.

در رای گیری این مجمع ۴۴ عضو حاضر بودند که زهرا اینچه درگاهی موفق شد ۲۴ رای را کسب کند و به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شود.