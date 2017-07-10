فرمانداری ویژه از مطالبات به حق مردم ورامین است

به گزارش خبرنگار مهر، طی برگزاری آئین گرامیداشت روز دهیار که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان ورامین درمحل سالن همایش های فرمانداری برگزار شد، محمد رضا یوسفی دهیاران را خادمین پرتلاش مردم و نبض مدیریت در روستاها دانست و اظهار داشت: دهیاران با تلاش شبانه روزی خود در خدمت رسانی به مردم در جهت رفع مشکلات تلاش مجدانه دارند که باید با مدیریت اجرایی بالای خود در افزایش توانمندی های روستاها و شناساندن آن به جامعه تلاش نمایند .

وی افزود :نامگذاری ۱۴ تیر به عنوان روز دهیار اقدامی ارزنده و فرصتی است مغتنم تا ضمن قدردانی و تجلیل از فعالیت های خالصانه و شبانه روزی خادمان مردم در عرصه های مختلف در روستا با ارزیابی عملکرد و فعالیت های این نهاد اجتماعی به منظور ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم پرداخته شود .

یوسفی بیان داشت: دهیاران به عنوان نماینده نهادهای دولتی در روستاها باید در توسعه پایدار مناطق روستایی گام های موثری بردارند که این اقدام منجر به ایجاد فرصت های شغلی در منطقه خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر این نکته که در دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به بحث جایگاه روستاها و مناطق محروم صورت گرفته است اظهار داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات و اقدامات زیادی برای محرومیت زدایی روستاها انجام گرفته و این خدمات در دولت تدبیر و امید نیز با سرعتی بیشتر ادامه دارد.

فرماندار، دهیاران را مدیران ارشد روستاها دانست و گفت: به منظور خودکفایی و توسعه پایدار روستا وعدم وابستگی به اعتبارات دولتی، دهیاران باید با ارائه طرح های درآمدزایی وعملیاتی نمودن آن موجب رشد و شکوفایی روستاها شوند که علاوه بر شتاب در توسعه روستا، دولت را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رسانند .

نماینده عالی دولت در شهرستان دهیاران را بانی اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: دهیاران باید با ترویج فرهنگ کار و تولید با هدف خودکفایی در تمامی عرصه‌ها و تبیین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، روستاها را به مکانی برای کار و تلاش تبدیل کنند زیرا که دهیاران در خط مقدم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارند.

یوسفی گفت: با وجود محدودیت های موجود در اعتبارات و با توجه به سیاست های دولت یازدهم ، مسئولان شهرستان ورامین به منظور افزایش سطح خدمت رسانی در مناطق مختلف روستایی ورامین، طرح های مختلفی را در این مناطق اجرا کرده اند که این نشان از اهتمام دولت در رفع مشکل روستائیان دارد.

فرماندار هدف اصلی خدمت رسانی را رضایتمندی مردم عنوان کرد و خطاب به دهیاران گفت : ما به توانایی های شما دهیاران اعتماد کامل داریم و امید است با تکیه بر تلاش و همدلی درجهت توسعه و آبادانی روستاها گام برداریم و خروجی این تلاش ها نیز همواره باید رضایتمندی مردم باشد .

وی احیای برنامه های فرهنگی ورزشی وبرپایی نشاط اجتماعی در روستاها را به دهیاران متذکر شد و بیان کرد: باید از فضاهای موجود در روستاها حداکثر استفاده را برای ایجاد فضایی مناسب در جهت نشاط اجتماعی از طریق برگزاری مناسبت های مختلف به کار گرفت .

یوسفی در بخش دیگر سخنان خود به بحث ابلاغ فرمانداری ویژه اشاره کرد و گفت: در سال جاری یکی از اقدامات بنده پیگیری بحث ابلاغ فرمانداری ویژه خواهد بود که از مطالبات به حق مردم این منطقه است و مصمم و با انگیزه آن را دنبال خواهم کرد .

وی گفت: شهرستان ورامین با کاهش جمعیت یکی از مهمترین مولفه های سیاسی خود را از دست خواهد داد که اولویت کلیدی ما در سال ۹۶ افزایش جمعیت هدفمند در شهرستان خواهد بود که با ساخت و ساز این مهم دست خواهد یافت .

وی ادامه داد: دشت ورامین شامل شهرستان های ورامین ، قرچک ، پیشوا و پاکدشت پذیرای بیش از ۳۰۷ هزار مهاجر افغانستانی است که این افراد برای دریافت خدمات و انجام امور اداری مجبورند که به تهران عزیمت کنند که این امر مشکلاتی را برای آنان به همراه دارد راه اندازی کنسولگری افغانستان در حوزه جنوب شرق استان تهران با محوریت ورامین می تواند خدمت رسانی به این افراد را افزایش داده و از تردد مکرر آن ها به تهران بکاهد.

لازم به ذکر است در این مراسم هریک از دهیاران به بیان مسائل و مشکلات روستاهای خود پرداختند و در پایان از تلاش ها و زحمات دهیاران شهرستان ورامین با اهدا لوح و هدیه تجلیل بعمل آمد .