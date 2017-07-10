تیم والیبال قم به مقام سوم مسابقات نوجوانان کشور رسید

لیلا خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات والیبال نوجوانان دختر کشور در زنجان به پایان رسید و تیم والیبال نوجوانان دختر قم در پایان این مسابقات موفق شد عنوان سوم را از آن خود کند.

وی افزود: تیم والیبال نوجوانان دختر قم درآخرین مسابقه خود در دیدار رده بندی این پیکارها در زنجان، یکشنبه شب برابر تیم ایلام قرار گرفت و موفق شد این تیم را ۳ بر یک شکست دهد و به مقام سوم برسد.

مربی تیم والیبال استان قم گفت: این پیروزی در حالی به دست آمد که والیبالیست‌های نوجوان قم در مرحله گروهی برابر ایلام بازنده شده بودند اما در دیدار حساس رده بندی توانستند این بار برنده میدان باشند.

خزایی بیان داشت: تیم والیبال نوجوانان دختر قم در مسابقات نوجوانان کشور با تیم‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و زنجان همگروه شد که با ۲ پیروزی برابر سیستان و بلوچستان و زنجان و یک شکست برابر ایلام به نیمه نهایی رسید اما در این مرحله مغلوب تیم هرمزگان شد.

وی عنوان کرد: ثمین افراز، سیده عطیه شاهرخی، مهدیه مرادی، کوثر علیمرادی، عارفه خادم، فاطمه زلفی گل، فاطمه مجیدی، یگانه بختیاری، بهاره اسمی خانی، مرضیه حاجی حسینعلی، زینب نداف، اسما نادری فر و محبوبه محمود آبادی بازیکنان تیم والیبال قم را تشکیل دادند.

مربی تیم والیبال استان قم تصریح کرد: این تیم با هدایت معصومه دارابی وارد این مسابقات شد و لیلا خزایی مربی این تیم بود ضمن اینکه سرپرستی این تیم بر عهده مریم می‌رحدادیان قرار گرفت.