بهترین راه ترویج حجاب درجامعه رواج سبک زندگی دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه خواهران فارس، سیده رقیه علوی با اشاره به نقش همگان در توریج فرهنگ حجاب افزود: علاوه بر این‌که نگاه مسئولان، متولیان و فعالان فرهنگی به امر ترویج حجاب در جامعه یک نگاه تربیتی باشد، نه صرفاً آموزشی، پرداختن به این موضوع مهم نیز، صرف یک هفته و یک بازه زمانی خاص نباشد و ضمن توجه به نتیجه بخش بودن کار در درازمدت، برنامه‌ها در طول سال نیز استمرار داشته باشد.

وی ادامه داد: از آن‌جا که تأمین امنیت و آرامش در جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از مهم‌ترین کارکردهای حجاب است، لذا از دیرباز مرکز توجه دشمنان و بدخواهان جامعه اسلامی بوده چرا که آن‌ها خوب می‌دانند با ترویج بی‌حجابی و حیازدایی چه‌قدر کار برای سلطه بر جوامع مسلمان و دستیابی به اهداف استعماری خود تسهیل می‌شود.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس تصریح کرد: بهترین راه ترویج حجاب در جامعه رواج سبک زندگی دینی مبتنی بر اصل حیا و عفاف است.

علوی ادامه داد: باید مؤلفه‌های اصلی سبک زندگی دینی برای مردم تبیین شود و در یک مقایسه علمی، مفاسد زندگی به سبک غیر مؤمنانه غربی و نتایج مثبت زندگی مؤمنانه مبتنی بر اصول توحیدی برای مردم به ویژه جوانان تبیین شود.

وی با تأکید بر اکتفا نکردن صرف به مسائل ظاهری و اقدامات زودبازده در زمینه ترویج حجاب، یادآور شد: برای ترویج حجاب باید به تمام عوامل اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نیز نفوذ هجمه‌های ضد فرهنگی دشمن، توجه تام و تمام داشت و برای هریک از این جنبه‌های تأثیرگذار، برنامه‌ای متناسب ارائه کرد.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس با اشاره به استفاده از نظرات کارشناسان عرصه‌های گوناگون علمی در خصوص وجوب داشتن حجاب، ابراز داشت: حجاب نماد ظاهری عفاف درونی است که با یک تربیت صحیح دینی به تدریج در افراد شکل می گیرد.