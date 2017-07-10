به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی مسابقات قرآن، عترت و نماز به میزبانی استان اردبیل تصریح کرد: مسابقات و رویدادهای فرهنگی می‌تواند خلأها و کمبودهای زیرساخت‌های استان را مشخص کرده و زمینه توسعه را فراهم سازد.

وی افزود: از سویی این مسابقات فرصت شکوفایی استعدادهای دانش آموزان منتخب در عرصه‌های مختلف را فراهم ساخته و موجب درخشش نام استان در عرصه‌های ملی خواهد شد.

مدیر کل آموزش‌وپرورش استان با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز در اردبیل، اضافه کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه مطلوب‌تر این رویداد اندیشیده شده است.

ناصری تأکید کرد: ۲۰ تا ۲۸ تیرماه رقابت‌ها در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شده و همچنین مراسم افتتاحیه و اختتامیه نیز در سالن فرهنگی ولایت سپاه اردبیل برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش‌وپرورش استان با اشاره به تدارک دو بخش آوایی و پژوهشی برای جشنواره ادامه داد: بخش آوایی به میزبانی خراسان رضوی و بخش پژوهشی در پنج رشته مفاهیم قرآنی، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و احکام نماز در استان اردبیل برگزار می‌شود.