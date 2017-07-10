به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در مراسم افتتاحیه سیزدهمین زمین چمن دانش آموزی آموزشگاه خیر ساز زنده یاد عیسی عزیزی شهرستان خرم آباد گفت : این زمین چمن طبیعی در مساحتی بالغ بر دو هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال با مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی به بهره برداری رسید.

وی به سرانه پایین ورزشی در استان اشاره کرد و گفت : باید تلاش شود تا سرانه ورزشی به استاندارد های کشوری نزدیکتر شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان مشارکت در امر مدرسه سازی و توسعه و تجهیز مدارس به ویژه سالن ها و فضاهای ورزشی را نوعی ایثار دانست و افزود : خیرین مدرسه ساز انسان های بزرگی هستند که از دارایی خود می گذرند تا به اعتلای علمی، فرهنگی و ورزشی نسل آینده ساز کمک کنند.

دریکوند این مشارکت را ارزشمندترین و سودمندترین نوع مشارکت برشمرد و ادامه داد: سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه تعلیم و تربیت به ارتقای فرهنگ جامعه، کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه و عمران کشور منتهی می شود، لذا هر گونه مشارکت، نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است که در دراز مدت منافع آن به کل جامعه خواهد رسید.

وی از همکاری و مشارکت خیرین در افتتاح این پروژه ورزشی تقدیر کرد و گفت: با افتتاح این زمین چمن تعداد زمین چمن های طبیعی آموزش و پرورش لرستان به ۹ زمین چمن و تعداد زمین چمن های مصنوعی به ۴ زمین چمن افزایش یافته است.