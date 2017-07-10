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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

تمدید حالت فوق العاده در شمال سیناء

تمدید حالت فوق العاده در شمال سیناء

رسانه های عرب زبان از تمدید حالت فوق العاده در شمال سیناء خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دولت مصر حالت فوق العاده در برخی مناطق شهرهای رفح و العریش در استان شمال سیناء را تمدید کرد.

حالت فوق العاده در این مناطق تا ۱۰ اکتبر تمدید شد.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که گروه تروریستی داعش روز جمعه به چند ایست بازرسی نظامیان مصری در جنوب شهر رفح حمله کرد که بر اثر آن ۲۶ نظامی کشته شدند. در حملات مقابله به مثل ارتش مصر نیز ۴۰ تروریست تکفیری کشته شدند.

از سال ۲۰۱۴ تاکنون این دوازدهمین بار است که حالت فوق العاده در برخی مناطق شمال سیناء تمدید می شود.

کد مطلب 4026702

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