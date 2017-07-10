انجام معاینات پزشکی بیش از ۳ هزار زائر حج تمتع در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد کریمیان شنبه در کمیسیون پزشکی حج تمتع آذربایجان شرقی با اعلام این خبر اظهار داشت: امسال در آذربایجان شرقی بیش از سه هزار نفر در قالب ۲۲ کاروان به حج تمتع مشرف خواهند شد که تمامی مراحل معاینات پزشکی آنها و معاینات روحانیون و مدیران و دستیاران کاروان ها توسط ۱۰ تن از پزشکان و همچنین کمیسیون پزشکی حج جمعیت هلال احمر استان در ۴۵ روز گذشته انجام گرفته و در مرحله تایید نهایی ثبت معاینات قرار دارد.

نماینده مرکز پزشکی حج جمعیت هلال احمر در آذربایجان شرقی به اقدامات انجام گرفته توسط مرکز پزشکی حج اشاره و تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مرکز پزشکی حج، در این مرکز معاینات لازم از قبیل ویزیت زائر توسط پزشک معاینه گر، رادیولوژی، نوار قلبی، آزمایش، مشاوره های تخصصی، تزریق واکسن مننژیت و تشکیل کمیسیون پزشکی بمنظور احصاء استطاعت بدنی و مشاوره تخصصی انجام می شود.