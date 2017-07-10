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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

نماینده مرکز پزشکی حج جمعیت هلال احمر خبر داد:

انجام معاینات پزشکی بیش از ۳ هزار زائر حج تمتع در آذربایجان شرقی

انجام معاینات پزشکی بیش از ۳ هزار زائر حج تمتع در آذربایجان شرقی

تبریز - نماینده مرکز پزشکی حج جمعیت هلال احمر در آذربایجان شرقی گفت: امسال بیش از  سه هزار زائر حج تمتع در استان مورد معاینه پزشکی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد کریمیان شنبه در کمیسیون پزشکی حج تمتع آذربایجان شرقی با اعلام این خبر اظهار داشت: امسال در آذربایجان شرقی بیش از سه هزار نفر در قالب ۲۲ کاروان به حج تمتع مشرف خواهند شد که تمامی مراحل معاینات پزشکی آنها  و معاینات روحانیون و مدیران و دستیاران کاروان ها  توسط ۱۰ تن از پزشکان و همچنین کمیسیون پزشکی حج جمعیت هلال احمر استان در ۴۵ روز گذشته انجام گرفته و در  مرحله  تایید نهایی ثبت معاینات  قرار دارد.

نماینده مرکز پزشکی حج جمعیت هلال احمر در آذربایجان شرقی به اقدامات  انجام گرفته توسط مرکز پزشکی حج اشاره  و تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مرکز پزشکی حج، در این مرکز معاینات لازم از قبیل ویزیت زائر توسط پزشک معاینه گر، رادیولوژی، نوار قلبی، آزمایش، مشاوره های تخصصی، تزریق واکسن مننژیت و تشکیل کمیسیون پزشکی بمنظور احصاء استطاعت بدنی و مشاوره تخصصی انجام می شود.

کد مطلب 4026704

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