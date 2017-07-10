تیم کشتی شهدای مدافع حرم قم از سد منتخب مرکزی گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی شهدای مدافع حرم قم در دیدار مقابل تیم مرکزی در هفته اول لیگ منطقه‌ای نوجوانان کشور در رشته فرنگی و پهلوانی به برتری رسید اما در آزاد نتیجه را واگذار کرد.

تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان قم شامگاه یکشنبه در خانه کشتی استان قم واقع در مجموعه ورزشی جوادالائمه(ع) در مقابل تیم مرکزی از مجموع ۱۰ مسابقه خود موفق به کسب پیروزی در ۸ دیدار و واگذاری نتیجه در ۲ دیدار شد.

پهلوانی کاران قم نیز در این رقابت از برگزاری ۳ دیدار خود در مقابل رقبای خود در تیم مرکزی موفق به کسب ۲ پیروزی شدند و نتیجه یک دیدار را واگذار کردند تا در این بخش نیز پیروزی با تیم میزبان باشد.

سپس نوبت به رقابت‌های کشتی آزاد رسید و آزاد کاران تیم شهدای مدافع حرم قم مقابل مرکزی در لیگ منطقه‌ای نوجوانان کشور تنها به ۳ پیروزی رسیدند و نتیجه ۷ دیدار برای نمایندگان قم، به سود تیم منتخب کشتی استان مرکزی رقم خورد.

تیم کشتی بزرگسالان شهدای مدافع حرم نیز در مسابقات لیگ کشتی فرنگی کشور حضور دارد که تا به این مرحله پس از ۲ مسابقه با کسب ۲ پیروزی برابر حریفان شرایط مناسبی در جدول رده بندی دارد.