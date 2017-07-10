  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

مک کین: جنگ آمریکا در افغانستان رو به شکست است

مک کین: جنگ آمریکا در افغانستان رو به شکست است

رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا آمریکا می گوید با توجه به اینکه دولت واشنگتن هیچ راهبرد منسجمی برای افغانستان ندارد، در میدان جنگ این کشور با شکست مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا آمریکا در مصاحبه با «سی بی اس» از بابت باخت نیروهای آمریکایی در میدان جنگ افغانستان ابراز نگرانی کرد.

وی در این باره گفت: آمریکا راهبردی برای افغانستان ندارد و در حال شکست است و ارتش ملی افغانستان هم متحمل شکست های غیر قابل پذیرش می شود.

این در حالی است که احتمالا در ادامه توافق ناتو برای اعزام نیروی بیشتر به افغانستان، آمریکا نیز بین ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ نیروی تازه نفس به این کشور اعزام خواهد کرد.

گفتنی است مک کین ماه میلادی گذشته به افغانستان سفر کرد و در بازگشت به آمریکا از بابت عدم ارائه راهبرد منسجم از سوی دولت ترامپ ابراز ناامیدی کرد.

 نیروهای آمریکایی از سال ۲۰۰۱ و به دنبال حوادث ۱۱ سپتامبر به افغانستان اعزام شدن و ماموریت خود را در سال ۲۰۱۴ پایان دادند حال آنکه تنها ۸۴۰۰ نیروی آمریکایی در این کشور باقی ماند.

این در حالی است که جنگ افغانستان به عنوان طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا امسال وارد شانزدهمین سال خود می شود.

کد مطلب 4026708
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها