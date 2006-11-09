هزینه در ورزش سرمایه گذاری اجتماعی است/ به درخشش ورزشکاران زنجانی در بازیهای آسیایی امیدواریم

به گزارش خبرنگارمهردرزنجان، استاندار زنجان که درجمع روسای هیاتهای ورزشی این استان سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: برای توسعه و تعالی هر موضوع باید زمینه های آن گسترش یابد و خواستار تحولات اساسی در ساختار و بنیانهای ورزشی شد.
وی فعال سازی بخش خصوصی را در امر ورزش حیاتی و مهم عنوان کرد و گفت: باید با مدیریت کیفیت زمینه های کمی و کیفی ورزش نیز متحول شود.
استاندار زنجان برنامه ریزی هدفمند هیاتهای ورزشی را در تحول و گسترش ورزش مهم دانست و گفت: برای دولت نهم هر آنچه که برای مصالح مردم باشد دارای اهمیت است.
نوذری تصریح کرد: فعال سازی و تعالی فرهنگ ورزشی همواره به عنوان توصیه های مذهبی و فرهنگی جامعه ماست بطورجدی نیز توسط دولت دنبال می شود.
وی از احداث سالن ورزشی ویژه بانوان و20 چمن مصنوعی شهرستان استان درآینده نزدیک خبر داد و افزود: 50درصد بودجه ورزشی استان زنجان درسال86 به مناطق محروم اختصاص خواهد یافت.
همچنین درادامه این جلسه مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان گفت: حمایتهای مالی کارخانهها و شرکتهای تولیدی و صنعتی میتواند در ارتقای سطح ورزش استان زنجان تاثیرگذار باشد.
وی افزود: روسای هیاتهای ورزشی با استفاده بهینه از حداقل امکانات، زحمت مضاعفی جهت جلوگیریاز تنزل جایگاه ورزش استان زنجان متحمل میشوند.
مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان ادامه داد: گردش سریع و مطلوب چرخهای ورزش استان زنجان نیاز به اعتبارات کافی دارد و اعتبارات فعلی پاسخگوی نیازها و مشکلات نیست.
رحمانی کمک افراد خیربه توسعه ورزش استان را خواستارشد و افزود: باید برای حاکمیت این فرهنگ درجامعه تلاش کرد.
وی گفت : به رغم تمامی مشکلات23 نفر از ورزشکاران فعال دررشتههای مختلف نامزد حضور در بازیهای آسیایی2006دوحه قطرهستند و تاکنون نیز شرکت18 نفر این ورزشکاران در رقابتهای آسیایی قطعی شده است.
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