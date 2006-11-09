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۱۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۰۱

استاندار زنجان در جمع روسای هیات های ورزشی:

هزینه در ورزش سرمایه گذاری اجتماعی است/ به درخشش ورزشکاران زنجانی در بازیهای آسیایی امیدواریم

قوام نوذری گفت: هزینه در ورزش سرمایه گذاری اجتماعی است که می توان بسیاری از ناهنجاریها را با گسترش ورزش برطرف نمود.

به گزارش خبرنگارمهردرزنجان، استاندار زنجان  که درجمع روسای هیاتهای ورزشی  این استان سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: برای توسعه و تعالی هر موضوع باید زمینه های آن گسترش یابد و خواستار تحولات اساسی در ساختار و بنیانهای ورزشی شد.

 وی فعال سازی بخش خصوصی را در امر ورزش حیاتی و مهم عنوان کرد و گفت: باید با مدیریت کیفیت زمینه های کمی و کیفی ورزش نیز متحول شود.

 استاندار زنجان برنامه ریزی هدفمند هیاتهای ورزشی را در تحول و گسترش ورزش مهم دانست و گفت: برای دولت نهم هر آنچه که برای مصالح مردم باشد دارای اهمیت است.

نوذری تصریح کرد: فعال سازی و تعالی فرهنگ ورزشی همواره به عنوان توصیه های مذهبی و فرهنگی جامعه ماست بطورجدی نیز توسط دولت دنبال می شود.

وی از احداث سالن ورزشی ویژه بانوان و20 چمن مصنوعی شهرستان استان درآینده نزدیک خبر داد و افزود: 50درصد بودجه ورزشی استان زنجان درسال86 به مناطق محروم اختصاص خواهد یافت.

 همچنین درادامه این جلسه مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان گفت: حمایت‌های مالی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی می‌تواند در ارتقای سطح ورزش استان زنجان تاثیرگذار باشد.

وی افزود: روسای هیات‌های ورزشی با استفاده‌ بهینه از حداقل امکانات، زحمت مضاعفی جهت جلوگیری‌از تنزل جایگاه ورزش‌ استان زنجان متحمل می‌شوند.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان ادامه داد:  گردش سریع و مطلوب چرخ‌های ورزش استان زنجان نیاز به اعتبارات کافی  دارد و اعتبارات فعلی پاسخگوی نیازها و مشکلات نیست.

رحمانی کمک افراد خیربه‌ توسعه ورزش استان را خواستارشد و افزود: باید برای حاکمیت این فرهنگ درجامعه تلاش کرد.

وی گفت : به ‌رغم تمامی مشکلات23 نفر از ورزشکاران فعال دررشته‌های مختلف نامزد حضور در بازی‌های آسیایی2006دوحه قطرهستند و تاکنون نیز شرکت18 نفر این ورزشکاران در رقابت‌های آسیایی قطعی شده است.

کد مطلب 402671

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