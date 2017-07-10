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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان:

۸۰ هزار دانش‌آموز لرستانی در مسابقات ورزشی مدارس شرکت کردند

۸۰ هزار دانش‌آموز لرستانی در مسابقات ورزشی مدارس شرکت کردند

خرم‌آباد- معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش لرستان گفت: در سال تحصیلی جاری قریب به ۸۰ هزار دانش‌آموز لرستانی در مسابقات ورزشی مدارس مشارکت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید بهرامی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح «مدرسه قهرمان، کانون قهرمان» در مدارس خبر داد و اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری قریب به ۸۰ هزار دانش آموز لرستانی در مسابقات ورزشی مدارس مشارکت داشتند.

وی افزود: کیفیت بخشی به فعالیت های ورزشی و مسابقات دانش آموزی از اهداف مهم و اساسی دستگاه تعلیم و تربیت است و مدرسه هم کانون شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان استعدادیابی و توسعه ورزش های همگانی را از راهبردهای حوزه کاری خود برشمرد و تاکید کرد: آموزش و پرورش  برای کیفیت بخشی به فعالیت ها و استعدادیابی با نگاهی همه جانبه شرایط سنی دانش آموزان را نیز بر اساس دوره های تحصیلی در نظر می گیرد و متناسب با نیاز، توان و استعداد دانش آموزان به معرفی رشته های مورد علاقه دانش آموزان اقدام می کند.

بهرامی تصریح کرد: تمام فعالیت های ورزشی مدارس برگرفته از سند تحول بنیادین و با هدف ترویج روحیه نشاط و شادابی در محیط های آموزشی است.

وی در ادامه به برنامه محور بودن و جنبه علمی و کارشناسی فعالیت های ورزشی مدارس اشاره کرد و گفت: هیچ برنامه ای در آموزش و پرورش بدون برنامه نیست و معاونت تربیت بدنی و سلامت هم با همین نگاه برنامه ای و براساس سند تحول بنیادین فعالیت های خود را پیش می برد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان خاطر نشان کرد: استقرار و نهادینه کردن برنامه ها و فوق برنامه های درس تربیت بدنی، کیفی کردن درس تربیت بدنی، نوسازی و بهسازی فضاهای ورزشی، برگزاری دوره های آموزشی، راه اندازی کانون های حرکات اصلاحی، نظارت بر حسن اجرای درس تربیت بدنی، کیفیت بخشی به برنامه ها و فوق برنامه های درس تربیت بدنی، توسعه و تقویت مدارس تخصصی تربیت بدنی، اجرای نرمش صبحگاهی، المپیادهای درون مدرسه ای و اجرای طرح «حیاط پویا» از جمله فعالیت هایی هستند که با کمک مربیان  تربیت بدنی در مدارس اجرا می شوند.

کد مطلب 4026716

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