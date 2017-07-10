به گزارش خبرنگار مهر، فرید بهرامی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح «مدرسه قهرمان، کانون قهرمان» در مدارس خبر داد و اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری قریب به ۸۰ هزار دانش آموز لرستانی در مسابقات ورزشی مدارس مشارکت داشتند.

وی افزود: کیفیت بخشی به فعالیت های ورزشی و مسابقات دانش آموزی از اهداف مهم و اساسی دستگاه تعلیم و تربیت است و مدرسه هم کانون شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان استعدادیابی و توسعه ورزش های همگانی را از راهبردهای حوزه کاری خود برشمرد و تاکید کرد: آموزش و پرورش برای کیفیت بخشی به فعالیت ها و استعدادیابی با نگاهی همه جانبه شرایط سنی دانش آموزان را نیز بر اساس دوره های تحصیلی در نظر می گیرد و متناسب با نیاز، توان و استعداد دانش آموزان به معرفی رشته های مورد علاقه دانش آموزان اقدام می کند.

بهرامی تصریح کرد: تمام فعالیت های ورزشی مدارس برگرفته از سند تحول بنیادین و با هدف ترویج روحیه نشاط و شادابی در محیط های آموزشی است.

وی در ادامه به برنامه محور بودن و جنبه علمی و کارشناسی فعالیت های ورزشی مدارس اشاره کرد و گفت: هیچ برنامه ای در آموزش و پرورش بدون برنامه نیست و معاونت تربیت بدنی و سلامت هم با همین نگاه برنامه ای و براساس سند تحول بنیادین فعالیت های خود را پیش می برد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان خاطر نشان کرد: استقرار و نهادینه کردن برنامه ها و فوق برنامه های درس تربیت بدنی، کیفی کردن درس تربیت بدنی، نوسازی و بهسازی فضاهای ورزشی، برگزاری دوره های آموزشی، راه اندازی کانون های حرکات اصلاحی، نظارت بر حسن اجرای درس تربیت بدنی، کیفیت بخشی به برنامه ها و فوق برنامه های درس تربیت بدنی، توسعه و تقویت مدارس تخصصی تربیت بدنی، اجرای نرمش صبحگاهی، المپیادهای درون مدرسه ای و اجرای طرح «حیاط پویا» از جمله فعالیت هایی هستند که با کمک مربیان تربیت بدنی در مدارس اجرا می شوند.