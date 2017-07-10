برنامه کامل نمایندگان ایران روی تاتامی آلماتی

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات به مدت چهار روز و به میزبانی قزاقستان در آلماتی برگزار خواهد شد و کاراته کاها در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش کاتا و کومیته به رقابت خواهند پرداخت.

پنجشنبه ۲۲ تیرماه در روز اول این پیکارها سیدمجید وکیلی، زینب سادات حسینی، احمدرضا محمودی و حدیثه جمال در کاتای انفرادی جوانان مقابل رقبا قرار می گیرند. پوریا اقدسی، حسین خدری، عرفان داوودی، امیرحسین بیگدلی، کامران بصیری، معصومه محسنیان، سیده سوده خلیلی و حدیثه طالبی در رده نوجوانان و علیرضا علیزاده، محمدرضا مرادی، سیدعلی کریمی، باربد صداقت، مجید نیکوهمت، لیلا برجعلی، فاطمه سعادتی، مبینا حیدری و مینا یوسفی در رده جوانان به روی تاتامی می روند.

جمعه ۲۳ تیرماه در روز دوم مهدی رضایی، پویا حبیبی،مهدی شجاعی، آرزو لونجی، ستاره خاکپور و محدثه ناییجی در کاتای تیمی جوانان پسران و دختران به روی تاتامی می روند. در کومیته هم امید، مهدی رحیمی نژاد،امیرحسین سهرابی،الیاس محمدزاده، مهدی قرایی زاده، صالح اباذری، سارا بهمن یار، فاطمه طرازپور، شقایق واحدی و شبنم واحدی در رده زیر ۲۱ سال به دیدار حریفان خود خواهند رفت.

در روز سوم این دوره از مسابقات شنبه ۲۴ تیرماه امیربهادر تدین و نگین باقری در کاتای انفرادی، مجید حسن نیا، امیر مهدی زاده، حسین سمندر، بهمن عسکری، مهدی خدابخشی، سجاد گنج زاده، نسرین دوستی، فاطمه چالاکی، رزیتا علیپور، مبینا کاویانی و محدثه آقایی در کومیته رده سنی بزرگسالان مبارزات خود را برگزار می کنند.

اما در آخرین روز این مسابقات، یکشنبه ۲۵ تیرماه، مبارزات با پیکارهای کاتا و کومیته تیمی به پایان می رسد که نمایندگان ایران در کاتای تیمی مردان ابوالفضل شهرجردی، میلاد دلیخون و علی زند هستند و کاتای تیمی زنان متشکل از پریسا رحمانی، مائده نصیری پی و مهری یزدانی مقابل حریفان صف آرایی می کنند.

در ترکیب کومیته تیمی بانوان حمیده عباسعلی، دلارام دوستی، رزیتا علیپور و محدثه آقایی عضو تیم ملی کشورمان هستند و ترکیب کومیته تیمی مردان متشکل از ذبیح اله پورشیب، ابراهیم حسن بیگی، سامان حیدری، علی اصغر آسیابری، سجاد گنج زاده، بهمن عسکری و مهدی خدابخشی است.

این دوره از مسابقات از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ به وقت قزاقستان آغاز می شود و پس از استراحت مبارزات از ساعت ۱۴:۳۰ پیگیری می شود.