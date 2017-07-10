درخشش هنرآموزان فارس در جشنواره تجسمی بجنورد

سرپرست تیم اعزامی به هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی کشوری در بجنورد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این جشنواره از معتبر ترین رویدادهای هنری در بین هنرجویان هنرستان های سراسر کشور است که امسال هجدهمین سال خود را پشت سر گذاشت.

گل آفرین قادریان افزود: در این دوره از مسابقات هنرجویان فارس در کشور درخشیدند و با مقام های متعدد به شیراز برگشتند.

وی در خصوص تیم اعزامی استان فارس به این جشنواره و درخشش آنان گفت: فاطمه چوبینه مقام اول در زمینه نقشه کشی معماری، فاطمه بهادری مقام دوم در زمینه نقاشی با آبرنگ، علی تابنده خلاری و امیرحسین ضیالاری مقام سوم در زمینه ماکت مدرن، زهرا روستا مقام سوم در زمینه طراحی با مداد، ملیکا عادلی مقام سوم در زمینه نقاشی با پاستل، هنگامه چمن باز مقام سوم در زمینه نقاشی با رنگ روغن، مرضیه رزم جو مقام سوم در زمینه نقاشی با گواش، محدثه دانشمند مقام سوم در زمینه سفال گری با چرخ، فاطمه غربی مقام چهارم در زمینه طراحی باقلم فلزی، طیبه عباسپور مقام چهارم در زمینه فیلم نامه نویسی انیمیشن و محمدرضا زارع مقام چهارم در زمینه اثر نقشه کشی معماری در هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی کشوری حضور یافتند.

قادریان اعلام کرد: معصومه خلیلی، هنرآموز شرکت کننده در این مسابقات از هنرستان الزهرا(س) در رشته طراحی و دوخت لباس بود که مقام اول کشور را بدست آورد.

این درحالیست که در این دوره از مسابقات در مرحله کشوری ۲ نفر از داوران شیرازی به نام های محمد حسین عالمگیر در بخش معماری جشنواره و مهگان فرهنگ در داوری بخش انیمیشن حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه اعزامی به خراسان شمالی پس از بازگشت به شیراز در فرودگاه مورد استقبال مسولان اداره کل آموزش و پرورش و نواحی قرار گرفتند.