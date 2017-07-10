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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

به مناسبت هفته مواد مخدر؛

پایگاه اطلاع‌رسانی اثرات سوء مواد مخدر در دشتی برپا شد

پایگاه اطلاع‌رسانی اثرات سوء مواد مخدر در دشتی برپا شد

دشتی- به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر پایگاه اطلاع رسانی اثرات سوء مواد مخدر دشتی در این شهرستان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل جعفری رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی ظهر دوشنبه در این مراسم اظهار داشت: این برنامه با مشارکت نیروی انتظامی و با محوریت فرمانداری در میدان شهید بهشتی به صورت نمادین برگزار شد.

وی به اهداف برگزاری این برنامه اشاره کرد و افزود: اجرای طرح بهرفت بهبود رفتار ترافیکی بویژه برای رانندگان، اطلاع رسانی به خانواده ها به منظور آگاهی بخشی فرزندان به اثرات سوء مصرف مواد مخدر، انتخاب دوست و توجه خانواده به زندگی سالم از جمله اهداف این برنامه است.

جعفری با بیان اینکه این برنامه با حضور ۱۰۰ نفر امدادگر برگزار شد گفت: خورموج را به چهار منطقه تقسیم کردیم و اقدام به توزیع بروشور و تراکت در خصوص انجام شده است.

کد مطلب 4026720

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