به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل جعفری رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی ظهر دوشنبه در این مراسم اظهار داشت: این برنامه با مشارکت نیروی انتظامی و با محوریت فرمانداری در میدان شهید بهشتی به صورت نمادین برگزار شد.

وی به اهداف برگزاری این برنامه اشاره کرد و افزود: اجرای طرح بهرفت بهبود رفتار ترافیکی بویژه برای رانندگان، اطلاع رسانی به خانواده ها به منظور آگاهی بخشی فرزندان به اثرات سوء مصرف مواد مخدر، انتخاب دوست و توجه خانواده به زندگی سالم از جمله اهداف این برنامه است.

جعفری با بیان اینکه این برنامه با حضور ۱۰۰ نفر امدادگر برگزار شد گفت: خورموج را به چهار منطقه تقسیم کردیم و اقدام به توزیع بروشور و تراکت در خصوص انجام شده است.