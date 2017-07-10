استفاده ۱۹۰ کشور عضو اینترپل از تجارب پلیس فتای ایران

به گزارش خبرنگار مهر «یورگن اشتاک» با حضور در ساختمان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا از توانمندیهای این پلیس دیدار و با رئیس پلیس فتا ایران گفتگو کرد.
مجهز بودن ایران به تجهیزات روز دنیا برای کشف جرایم سایبری
وی، با اشاره به توانمندیهای پلیس سایبری ایران برای مقابله با جرایم فضای مجازی، اظهار داشت: از تکنولوژی و دانش ورزی که پلیس فتا برای کشف جرایم سایبری دارد تحت تأثیر قرار گرفتم؛ این پلیس تجهیزات روز دنیا برای کشف جرایم سایبری را در اختیار دارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشف و جمعآوری ادله جرم در فضای مجازی بسیار حائز اهمیت است، از حرفهای بودن کارشناسان پلیس سایبری ایران و تسلط و استفاده خوب آنها از تجهیزات روز دنیا برای کشف جرم خبر داد و تصریح کرد: موضوع مهم این است که با داشتن تجهیزات مدرن بتوانیم از آنها برای کشف جرم استفاده کنیم که خوشبختانه کارشناسان پلیس فتا ایران این توانایی را دارند.
پیشگیری پلیس سایبری ایران از جرایم اینترنتی با تمرکز بر روی جوانان
دبیر کل سازمان اینترپل با بیان اینکه پلیس فتا ایران روی موضوع آگاهسازی جامعه در پیشگیری از وقوع جرایم سایبری تمرکز کرده است، گفت: ما معتقدیم قبل از وقوع و کشف جرم باید از رخ دادن آن جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: پیشگیری پلیس سایبری ایران از جرایم اینترنتی با تمرکز بر روی جوانان است که بیشترین کاربران فضای مجازی را تشکیل میدهند.
این مقام ارشد سازمان اینترپل افزود: خانوادهها و شرکتهای خصوصی میتوانند در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشند و پلیس ایران به خوبی روی این قشر برای پیشگیری سرمایهگذاری کرده است.
استفاده ۱۹۰ کشور عضو اینترپل از تجارب پلیس فتا ایران
اشتاک با اشاره به همکاری پلیس فتا ایران با مجتمع نوآوری جهانی اینترپل، تأکید کرد: همکاری پلیس سایبری ایران با این مجتمع از سالهای گذشته ادامه داشته که باید از ایران به این خاطر تشکر کنم؛ ما برای تقویت همکاریها ایدههایی داریم که روابط مان را گسترش دهیم.
وی همکاری پلیس فتا با اینترپل و کشورهای عضو را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: پلیس فتا ایران جزء پلیسهایی محسوب میشود که اهداف ما را راهبری میکند، بسیاری از کنفرانسهای ما در ایران برگزار شده و یا در اجلاسهای بینالمللی کارشناسان این پلیس حضوری فعال دارند.
دبیر کل سازمان اینترپل در خاتمه به گسترش برنامههای اینترپل برای تعامل بیش تر با پلیس سایبری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: پلیس فتا ایران آماده ارائه توانمندیهایش به سایر کشورهاست و تاکنون بسیاری از کشورها از این توانمندیها استفاده کردهاند.
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