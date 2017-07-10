کسب رتبه اول بازدیدمراجع قضایی از زندانها درسه ماه پایانی سال قبل

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جمیاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برابر ارزیابی بعمل آمده و گزارشی که از سوی ریاست سازمان زندانها که به محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شده است اداره کل زندانهای استان رتبه اول بازدید مراجع قضایی از زندانها در سه ماهه پایانی سال ۹۵ کسب نموده است.

جمیاری اظهار داشت: خوشبختانه تعامل خوب و هدفمند مجموعه زندانهای استان با مراجع قضایی و حضور مستمر مسئولین و قضات ناظر از زندانها و دیدار چهره به چهره با زندانیان علاوه بر رسیدگی به مشکلات مددجویان و نظارت بر روند برنامه های زندان سبب ایجاد آرامش روحی و روانی و نیز دلگرمی و امید به آینده در بین آنان می شود.

جمیاری عنوان کرد: همراهی و هماهنگی مدیریت زندانهای استان با مسئولین قضایی در استان باعث شتاب بیشتر در انجام مأموریتها و ارائه خدمات اصلاحی و تربیتی به مددجویان شده است که در همین رابطه بایستی از رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی، رؤسای دادگستری و دادستانهای استان و خصوصاً قضات ناظر قدردانی نمود چرا که با حضور مؤثر و مدوام خود در زندانها با مشاهده مشکلات زندانیان و رسیدگی به تقاضاها و خواسته های قانونی آنان باعث شده اند تا میزان رضایتمندی مددجویان و خانواد ه های آنان افزایش یابد.

جمیاری در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: در راستای اجرای دستورالعمل اعطای مرخصی به زندانیان در ماه مبارک رمضان و با بسیج اعضای شورای طبقه بندی زندانها و احصاء واجدین شرایط تعداد ۸۸۸ نفر از زندانیان زندانهای استان به مرخصی اعزام شدند.

مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بیان داشت: قطعاً اعطاء مرخصی به زندانیان دارای آثار مثبت روحی و روانی برای مددجو و خانواده اش است به خصوص اینکه در ماه مبارک رمضان و لیالی قدر این افراد بهمراه خانواده هایشان در مراسمات دینی و مذهبی شرکت نموده و چه بسا تحت تأثیر جو معنوی ایام قرار گرفته و زمینه توبه و بازگشت سالم برای آنان فراهم شود.

جمیاری استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آئین نامه ها و قوانین موجود را در کاهش جمعیت کیفری مؤثر دانست و بیان داشت: خوشبختانه با تعامل خوب و سازنده ای که بین مسئولین زندانها و دادسراها خصوصاٌ دادستانها و قضات ناظر زندان وجود دارد، این اداره کل توانسته تا از ظرفیتهای موجود حداکثر استفاده را کند و قطعاً این امورات علاوه بر کنترل جمعیت زندانها باعث کاهش آسیبهای درون و برون زندانها خواهد شد.

مدیرکل زندان های استان گفت: در ماه مبارک رمضان از ۸۸۸ نفر زندانی واجد شرایط که از زندانهای استان به مرخصی اعزام شدند تعداد ۲۲۵ نفر با اعطاء مرخصی پایان حبس از زندان آزاد و مابقی از مرخصی پانزده روزه تا یک ماه بهره مند شدند.