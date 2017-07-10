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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۰

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی:

طرح «پرورش پستانداران علف خوار» در خوسف اجرا می شود

طرح «پرورش پستانداران علف خوار» در خوسف اجرا می شود

بیرجند- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از اجرای طرح « پرورش گونه های جانوری پستانداران علف خوار» در این شهرستان خبر داد.

مسعود مستقیم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح نگهداری، تکثیر و پرورش گونه های جانوری پستانداران علف خوار بزرگ جثه از قبیل قوچ و میش وحشی، کل و بز، جبیر، آهو و غیره در شهرستان خوسف اجرا می شود.

وی بیان کرد: این طرح در راستای توسعه و استفاده از توانمندی های خاص اکولوژیکی و بیولوژیکی زیست محیطی شهرستان خوسف اجرایی می شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف با اشاره به حضور گونه های جانوری شاخص و منحصر به فرد و با شهرت ملی و بین المللی در شهرستان خوسف، اظهار کرد: جذب اکوتوریسم داخلی و خارجی و طبیعت گردان و تکثیر و پرورش حیات وحش از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

مستقیم  با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار تصویب شده است، افزود: این میزان اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان خوسف تامین می شود.

کد مطلب 4026729

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