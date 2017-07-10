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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

زلزله ۳.۷ ریشتری ینگه قلعه در خراسان شمالی را لرزاند

زلزله ۳.۷ ریشتری ینگه قلعه در خراسان شمالی را لرزاند

بجنورد- زلزله ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر، حوالی ینگه قلعه در خراسان شمالی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه زلزله ای به بزرگی ۳.۷ درجه در مقیاس ریشتر در ساعت ۱۱ و ۳۴ دقیقه و ۵۲ ثانیه حوالی ینگه قلعه علیا در خراسان شمالی را لرزاند.

به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۷.۶۳  و عرض جغرافیایی ۳۸.۰۵ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

بر اساس این گزارش؛ زلزله امروز در ۳۴ کیلومتری ینگه قلعه و ۶۹ کیلومتری بجنورد رخ داده است.

خراسان شمالی از جمله استان های زلزله خیز کشور به شمار می رود که زلزله ۵.۷ ریشتری اردیبهشت ماه امسال نیز که در بجنورد به وقوع پیوست،  بیش از ۵۰۰ مجروح و دو کشته برجای گذاشت.

کد مطلب 4026735

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