میزبانی فرهنگسرای ارسباران از نمایشگاه «نی وش»

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه «نی وش» ۲۵ اثر خوشنویسی و نقاشی خط در ابعاد متنوع به نمایش گذاشته می شود.

جمشید داودی با بیش از سه دهه فعالیت تجسمی و هنری در رشته های نقاشی و خوشنویسی، مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان ایران را در سال ۱۳۷۸ دریافت کرد.

وی کتاب هایی با عنوان «لذت تحریر» با موضوع آموزش خوشنویسی تحریری با خودکار، «مبانی طراحی»، «مبانی سایه روشن در تکنیک نقاشی با مدادرنگی»، «نقاشی خلاقانه با آب و مرکب»، «اسکراچ، نقاشی با تکنیک گواش» و «حکاکی روی گچ مجسمه» را به رشته تحریر در آورده است و برگزاری بیش از ۱۰ نمایشگاه انفرادی نقاشی، خوشنویسی و نقاشی خط را در رزومه هنری خود دارد.

طراحی کامل حروف و اتصال آنها در قالب فونت با هدف کاربرد در رایانه باعنوان «پرهون» و خوشنویسی جدید با تمام حروف و اتصال آنها در قالب نقاشی‌خط با قلم درشت با عنوان «نی وش» از وی در کتابخانه ملی به ثبت رسیده است.

افتتاحیه این نمایشگاه روز جمعه ۲۳ تیر ساعت ۱۷ برگزار و ورود برای عموم آزاد است.

علاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند ساعت ۱۴ تا ۲۰ به فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.