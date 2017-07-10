۱۸ کارگروه تخصصی کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فاتح ظهر دوشنبه در نشست خبری با محوریت حرکت به سوی دانشگاه کار آفرین به میزبانی سالن کوثر دانشگاه صنعتی شاهرود، بیان کرد: یک دانشگاه کار آفرین از ایده های جدید استقبال می کند تا با ترویج کارآفرینی مهارتهای شغلی را آموزش دهد و با ارتباط صنعت و جامعه و ایجاد مراکز رشد شرکت های فناوری در مرحله رشد قرار گیرند لذا با این رویکرد تا کنون نزدیک به ۲۰ کارگروه اشتغال زایی در این دانشگاه تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه با ظرفیت های مطلوبی که در دانشگاه ها وجود دارد کافی است از مرحله پژوهش محور وارد فضای کار آفرینی شویم، گفت: با کارآفرین شدن دانشگاه ارتباط بین صنعت و جامعه تقویت و باعث افزایش درآمد دانشگاه ها می شود که باید گفت با تولید شغل جدید می توانیم اشتغال فراگیر را در دانشگاه شاهد باشیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه زیر ساخت تشکیلاتی ویژه اشتغال زایی در دانشگاه ایجاد شده است، گفت: با بررسی و مطالعه نگاه افراد در اتاق های فکر می توان کمیته کار آفرینی را ایجاد و برای استفاده از همه ظرفیت های آموزشی برنامه ریزی کرد.

فاتح درادامه با بیان اینکه دو همایش کار آفرینی به منظور آشنایی دانشجویان با فضای کسب و کار و ایجاد شغل برگزار شده است، ابراز داشت: یکی از راه کارهای موجود راه اندازی «استارت آپ» یا شتاب دهنده است که دانشجویان ایده های خود را مطرح و آن را تبدیل به شرکت می کنند که در نهایت با خرید سهام ایده ها تجاری سازی می شوند و باید گفت در حال حاضر ۱۲شرکت فناوری در دانشگاه مستقر شده است.

وی بابیان اینکه نرخ بیکاری ۱۲درصد است و بیش از ۲۵درصد دانش آموخته بیکار وجود دارد، تصریح کرد: ۳.۵ میلیون بیکار و ۴.۵میلیون دانشجوی در کشور وجود دارد و بنا بر آمار رسمی سالی ۹۰۰هزار دانش آموخته بیکار وارد جامعه می شود لذا این مهم می طلبد تا دانشگاه کار آفرینی همگانی شود.

فاتح در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چقدر آموزش و فرهنگ کار آفرینی در خانواده ها نهادینه شده است، تصریح کرد: کودک از بدو تولد در حال یادگیری است که باید گفت آموزش کار آفرینی در دامن مادر به فرزند انتقال پیدا می کند لذا در فضای خانواده فرزند کارآفرین خلاق تربیت می شود اما این روند در آموزش و پرورش سال ها است به حال خود رها شده است.

وی افزود: چاره کار در حوزه آموزش و پرورش است در حالیکه بودجه های کارورزی تنها به بخش پرسنل تعلق می گیرد و باید به نحوی حرکت کنیم تا فردی که وارد دانشگاه شد بتواند به آموزش علمی و مهارتی بیشتر بها دهد.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه نیازمند آن هستیم تا مراکز رشد کار آفرین تربیت کنند، اگفت: یک ظرفیت ارزشمند به نام دانشگاه وجود دارد که اگر چرخ کارآفرینی به گردش دراید و اگر در این زمینه سرمایه گذاری کنیم یعنی توانستیم تحول بزرگی در اشتغال ایجاد کنیم.

فاتح با بیان اینکه دانشگاه ها در گذر رشد قرار دارند و باید با تکیه بر داشته های خود مسئولان شرایطی را فراهم کنند تا دانشگاه به سوی کار آفرینی سوق داده شود، تصریح کرد: فقدان مهارت و آموزش متناسب با کار و فرهنگ مدرک گرایی این نیاز را ایجاد می کند تا از دانشگاه های آموزش محور و پژوهش محور به سمت دانشگاه کار آفرین حرکت کنیم.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده در دانشگاه، افزود: ۷۰۴ تخت خوابگاهی در سال ۹۵ به مجموعه اضافه و همچنین ساختمان خوابگاه با زیر بنای چهار هزار و هفتصد مترمربع تکمیل شد به گونه ای که در دفترچه راهنمای کنکور اعلام شد به همه متقاضیان ورود به این دانشگاه خوابگاه داده می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه معدن آموزشی پردیس سایت ارزشمندی برای کارآفرینی است، ابراز داشت: جاده دسترسی به پردیس معدن آسفالت شد و با این اقدام دسترسی به سایت ژئوفیزیک دانشگاه آسان تر شد.

وی گفت: همچنین باید گفت احداث باغ ایرانی با زیر بنای ۱۵ هزار متر مربع، تکمیل مسجد با وسعت دو هزار و ۲۵۰مترمربع، ساختمان مهندسی مواد با زیربنای چهار هزار مترمربع و همچنین ایجاد دو هزار و ۲۵۰متر مربع کارگاه آموزشی از جمله اقدامات موثر عمرانی در سال گذشته به شمار می رود.

فاتح اضافه کرد: دانشگاه صنعتی شاهرود به همراه ۴۳ دانشگاه دیگر کشور در جمع موثرترین دانشگاه های جهان قرار گرفت و همچنین بر اساس تعداد مقاله های ارائه شده توانست در جایگاه پنجم دانشگاه های صنعتی قرار گیرد.