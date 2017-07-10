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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

مدیرکل دانشجویی دانشگاه خبرداد:

آغاز ثبت درخواست مهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد از فردا

آغاز ثبت درخواست مهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد از فردا

مدیرکل دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: دانشجویان متقاضی انتقال یا مهمانی این دانشگاه می‌توانند از فردا ۲۰ تیر به مدت یک ماه درخواست خود را در سامانه منادا ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علیرضا صامت گفت: دانشجویان متقاضی انتقال دائم یا مهمانی می‌توانند از فردا سه‌شنبه ۲۰ تیر تا ۲۰ مرداد به سامانه منادا به نشانی www.monada.iau.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: متقاضیان نقل و انتقال دانشجویی، پس از ثبت درخواست‌ در سامانه منادا می‌توانند از طریق این سایت پیگیر درخواست خود شوند و از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی خودداری کنند چراکه تنها به درخواست‌هایی که در این سامانه ثبت شده باشد پاسخ داده می‌شود.

مدیرکل دانشجویی دانشگاه آزاد اظهار داشت: نتایج درخواست‌های نقل و انتقال پیش از شروع ثبت‌نام نیمسال اول ۹۷-۹۶ به اطلاع دانشجویان خواهد رسید و نقل و انتقال‌های دانشجویی مطابق با آیین‌نامه قبلی انجام می‌شود.

صامت ازایجاد تسهیلاتی برای خانواده شهدا، رزمندگان و ایثارگران خبر داد و گفت: طبق بند ۲ آیین نامه نقل و انتقالات، جانبازان بالای ۵ درصد (به همراه فرزندان و همسرشان)، رزمندگانی که بیش از ۶ ماه در جبهه حضور داشتتند (به همراه فرزندان و همسرشان) و خواهر و برادر شهید می توانند از امتیاز مهمانی استفاده کنند.

کد مطلب 4026747

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