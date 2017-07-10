آغاز ثبت درخواست مهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علیرضا صامت گفت: دانشجویان متقاضی انتقال دائم یا مهمانی می‌توانند از فردا سه‌شنبه ۲۰ تیر تا ۲۰ مرداد به سامانه منادا به نشانی www.monada.iau.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: متقاضیان نقل و انتقال دانشجویی، پس از ثبت درخواست‌ در سامانه منادا می‌توانند از طریق این سایت پیگیر درخواست خود شوند و از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی خودداری کنند چراکه تنها به درخواست‌هایی که در این سامانه ثبت شده باشد پاسخ داده می‌شود.

مدیرکل دانشجویی دانشگاه آزاد اظهار داشت: نتایج درخواست‌های نقل و انتقال پیش از شروع ثبت‌نام نیمسال اول ۹۷-۹۶ به اطلاع دانشجویان خواهد رسید و نقل و انتقال‌های دانشجویی مطابق با آیین‌نامه قبلی انجام می‌شود.

صامت ازایجاد تسهیلاتی برای خانواده شهدا، رزمندگان و ایثارگران خبر داد و گفت: طبق بند ۲ آیین نامه نقل و انتقالات، جانبازان بالای ۵ درصد (به همراه فرزندان و همسرشان)، رزمندگانی که بیش از ۶ ماه در جبهه حضور داشتتند (به همراه فرزندان و همسرشان) و خواهر و برادر شهید می توانند از امتیاز مهمانی استفاده کنند.