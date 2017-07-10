سارق احشام در گرمسار به چنگ قانون افتاد

ابوذر قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دستگیری سارق احشام در گرمسار، بیان کرد: در پی چندین فقره سرقت احشام و مغازه در سطح شهرستان، پلیس آگاهی یک اکیپ از کارآگاهان خود را مامور رسیدگی به این پرونده ها کرد.

وی افزود: در بررسیهای کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد فعالیت سه نفر از چوپانان احشام سرقتی متوجه شدند این افراد که از اتباع افغان هستند داری سابقه سرقت بوده اند.

فرمانده انتظامی گرمسار بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در بازجوی های اولیه از این سه نفر به این نتیجه رسیدند که آنها با چند نفر در استانهای هوجوار در خصوص فروش احشام در ارتباط هستند.

قربانی ضمن بیان اینکه با هماهنگی مراجع قضایی، ماموران آگاهی دونفر از مالخرانی که با این سارقان ارتباط داشتند را در یکی از شهرهای استان همجوار دستگیر کردند، تاکید داشت: این سارقان در مجموع به ۱۴ فقره سرقت احشام و مغازه اعتراف کردند که ارزش ریالی اموال سرقت شده در مجموع بیش از ۵۶۰ میلیون ریال است.

وی در توصیه به دامداران گرمساری، افزود: اخذ مشخصات کامل نگهبان احشام شامل، اسم، شهرت، اهل و محل سکونت و اخذ یک قطعه عکس ضروری است همچنین حرکات و رفتار نگهبان احشام خود و کسانی که با نگهبان ارتباط برقرار می کنند را کاملا" زیر نظر داشته باشید.