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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

مرگ جوان ۲۲ ساله نیشابوری بر اثر سقوط در کانال آب

مرگ جوان ۲۲ ساله نیشابوری بر اثر سقوط در کانال آب

نیشابور  - مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از مرگ جوان ۲۲ ساله بر اثر سقوط به داخل کانال آب خبر داد . 

به گزارش خبرنگارمهر، مصطفی افشار نیک صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد : این حادثه یکشنبه شب در منطقه  مهمانسرای درود رخ داد و بر اساس اظهارات والدین متوفی، نامبرده پسر جوان ۲۲ ساله کم توان ذهنی بوده که هنگام اذان مغرب و درحالی که والدین مشغول اداء فریضه نماز بوده اند از منزل پدری خارج می شود .

وی افزود: این جوان متاسفانه در محل تاریکی که کانال آب نسبتا عمیقی  درآنجا بوده است به داخل  آب سقوط می کند  و والدین وی که متوجه عدم حضور فرزند خود می شوند به دنبال او گشته و پس از حدود دوساعت جسد وی را که بر اثر خفگی فوت کرده بود پیدا می کنند .

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور بیان کرد : بر اساس اظهارات افراد بومی منطقه ،متاسفانه مشابه این حادثه نیز چندی قبل  برای یک خانواده سبزواری  در همین محدوده رخ داده بود.

کد مطلب 4026756

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