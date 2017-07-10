مرگ جوان ۲۲ ساله نیشابوری بر اثر سقوط در کانال آب

به گزارش خبرنگارمهر، مصطفی افشار نیک صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد : این حادثه یکشنبه شب در منطقه مهمانسرای درود رخ داد و بر اساس اظهارات والدین متوفی، نامبرده پسر جوان ۲۲ ساله کم توان ذهنی بوده که هنگام اذان مغرب و درحالی که والدین مشغول اداء فریضه نماز بوده اند از منزل پدری خارج می شود .

وی افزود: این جوان متاسفانه در محل تاریکی که کانال آب نسبتا عمیقی درآنجا بوده است به داخل آب سقوط می کند و والدین وی که متوجه عدم حضور فرزند خود می شوند به دنبال او گشته و پس از حدود دوساعت جسد وی را که بر اثر خفگی فوت کرده بود پیدا می کنند .

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور بیان کرد : بر اساس اظهارات افراد بومی منطقه ،متاسفانه مشابه این حادثه نیز چندی قبل برای یک خانواده سبزواری در همین محدوده رخ داده بود.