خیرین فارس در بحث آبخیزداری وارد شدند

مهرزاد بوستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با توجه به خشکسالی های استان فارس موضوع آبخیزداری از جمله مباحث بسیار مهم در فارس است، گفت: آبخیزداری و حفاظت از آبخوان ها در فارس بسیار مهم است زیرا باید سیلاب ها جاری را جمع و برای آنها برنامه ریزی صحیح داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد کشاورزی استان فارس وابسته به منابع آبی زیرزمینی است به همین دلیل باید آبها ذخیره شوند.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس تصریح کرد: خوشبختانه فعالیت های مناسبی در این راستا انجام شده که در این میان خیرین استان نیز ورود کرده اند زیرا با اجرای گسترده طرح های آبخیزداری مشکلات آب شرب روستاییان نیز برطرف می شود.

بوستانی یادآور شد: در حال حاضر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تحت پوشش و ۶۰۰ طرح آبخیزداری دیگر نیز آماده شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مباحث ترویجی نیز گفت: جلب مشارکت در تمامی برنامه های منابع طبیعی مد نظر قرار داشته و دارد و همچنین از ۲ سال گذشته تاکنون ۵ طرح بین المللی با تکیه بر جوامع محلی در فارس آغاز شده است.