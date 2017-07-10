شاخص هوای تهران ۹۹ شد/پایتخت در مرز آلودگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ نوزدهم تیرماه ۹۶ در وضعیت «سالم» بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۴۴)، ازن سالم (۶۸)، دی اکسید نیتروژن سالم (۸۱)، دی اکسید گوگرد پاک (۹)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون سالم (۷۳) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲٫۵ میکرون سالم (۹۹) بوده است.

شاخص هوای تهران روز گذشته ۱۰۱ اعلام شده بود و از بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان که در دسته افراد حساس قرار می‌گیرند خواسته شده بود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.