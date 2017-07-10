۲ تن مواد مخدر در قم به آتش کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امحاء ۲ تن مواد مخدر کشف شده از قاچاقچیان که قابلیت استفاده دارویی نداشتند صبح دوشنبه در قم برگزار شد.

این مراسم که با حضور سید مهدی صادقی استاندار قم، رضا سیار فرماندار قم، کاظم مجتبایی فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان استانی در پارک‌سوار امیرکبیر برگزار شد با پرتاب تیر آتشین توسط شفیعی کماندار جانباز روشن دل قمی به این مواد آغاز شد.

همچنین در مهرماه سال گذشته هم میزان یکهزار و ۷۳۵ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده در قم به آتش کشیده شد.

با توجه به اینکه قم شاهراه مواصلاتی ۱۷ استان کشور است این شهر یکی از محل‌های ترانزیت مواد مخدر محسوب می‌شود.

همچنین به گفته سردار مجتبایی فرمانده نیروی انتظامی استان قم از ابتدای سال جاری بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ معتاد و فروشنده جزء مواد مخدر در این استان دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شده‌اند.

سال گذشته حدود هفت تن مواد مخدر در قم کشف شده که از این میزان پنج تن آن تحویل دستگاه‌هایی که توانایی بهره برداری دارویی داشته‌اند شد و ۲ تن باقی که قابل استحصال نبود امروز به آتش کشیده شد.

ماده مخدر گل یکی از افیون‌هایی است که اثر مخرب آن بیشتر از حشیش است این ماده در بازار مواد مخدر تا کیلویی ۲۰۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود و امروز حدود ۱۰ کیلو از این ماده مخدر در قم جزء موادی بود که به آتش کشیده شد.